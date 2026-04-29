STIGLA PRINOVA

Sin Đorđa Balaševića dobio sina

Piše 24sata,
Sin Đorđa Balaševića dobio sina
Aleksa Balašević i njegova supruga dobili su sina kojem su dali ime Đorđe, u čast njegova oca

Admiral

Producent Aleksa Balašević dobio je drugo dijete. Njegova supruga Nikolina rodila je dječaka kojem su dali ime Đorđe, u čast Aleksina oca, legendarnog kantautora Đorđa Balaševića.

PONOSNA BAKA Olivera Balašević: 'Stiže unuk, kapetan Panonske mornarice'
Olivera Balašević: 'Stiže unuk, kapetan Panonske mornarice'

Aleksa i Nikolina već imaju kćer Veru (4), a dolazak sina svi su s nestrpljenjem iščekivali. 

- Ma, što da pričam, ja danas ne znam nikoga tko ti je sličan? - napisao je ponosni otac Aleksa na društvenim mrežama, koji se posebno zahvalio liječniku.

- Drugi put dočekuješ našu Djecu Neba - dodao je emotivno.

Posebno dirljivu poruku podijelila je i baka Olivera Balašević.

- Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne ‘provincijalke’, bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželjela najljepši dar koji nebo može poslati. Dobrodošao, mali veliki dječače! Tvoj djed te čuva s one najsjajnije zvijezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca! -  napisala je na Instagramu uz fotografiju unuka.

