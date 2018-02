Sin Lepe Brene pao u nesvijest: Mislili su da sam klinički mrtav

Stefan Živojinović (25), sin pjevačice Lepe Brene (57) i bivšeg tenisača Bobe Živojinovića (54) za vrijeme boravka u SAD-u pao je u nesvijest. Liječnici su odmah posumnjali na probleme sa srcem te ga hitno odvezli u bolnicu.

- To se dogodilo u Miamiju, samo sam pao i dalje ništa ne znam. Prekid filma. Trajalo je poput vječnosti, a onda su mi rekli da sam svega nekoliko minuta bio u nesvijesti. Prijatelj je odmah zvao hitnu i liječnici su rekli da nalikuje na kliničku smrt. Ma nemam pojma. Ništa mi nije bilo- piše srpski Svet. Foto: Instagram

- Nisam nikom javio jer je to nebitno i može se svakome dogoditi. Nisam smio to reći Breni, ja sam bio u Americi, a oni u Srbiji, da ne izlude od brige. Uradio sam sve analize i zdrav sam kao dren. Liječnici su pogriješili - kazao je sin Lepe Brene.

Inače, kako srbijanski mediji navode, sve se dogodilo nekoliko dana prije Nove godine. Stefan je bio pod velikim stresom oko nove pjesme 'U drugom životu', pa je utočište potražio na drugom kontinentu. Danju se bavio sportom, a noću izlazio po klubovima.

😍skok sa #46 na #36 na trending-u🤘🏻#youtube #idjvideos #spot #novisingl #drugaliga #stefanzivojinovic #top #slikanje #franjomatkovic #❤️ link za pesmu se nalazi na mom profilu ❤️ the link for the new song is on my profile 🤘🏻