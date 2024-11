Sin Tin oslikao posljednji album Rajka Dujmića, a za 24sata je otkrio: 'Crteži ga predstavljaju'

Prije ljeta počela je Snježana Dujmić raditi na albumu neobjavljenih pjesama Rajka Dujmića. Djelo koje je nazvala 'Tko to zove ime moje' izašlo je u izdanju Croatia Recordsa u ponedjeljak.

Na njemu je 16 pjesama koje izvode Đorđe Kukuljica, Boris Novković, Maja Šuput, Novi fosili, Jure Brkljača, Neda Ukraden, Nina Badrić, Indira Levak, Luka Basi, Jasna Zlokić, grupa Viva, klapa Intrade, Miroslav Škoro, Jacques Houdek, Mario Rucner, Ricardo Luque, Snježana Dujmić, Josip Palmeta i Gogi.

U ovu sjajnu inicijativu, objavljivanje pjesama jednog od naših najvećih glazbenika, uključio se i Rajkov sin Tin. On je zaslužan za omot albuma. Dujmić je svojim pjesama ostavio 'brazdu' iza sebe, nove pjesme samo će produbiti njegov značaj.

Foto: PROMO

- Iznimna je sreća što je napokon izašao ovaj album. Svaka pjesma je posebna, pjevali su i sudjelovali u stvaranju veliki umjetnici. Drago mi je i zbog tekstopisaca, poput Tomislava Tržana, Nene Ninčevića, Steve Cvikića... - rekao nam je Tin.

Autor je omota albuma, u plavoj, 'zagrebačkoj' boji. Kako i priliči.

- Slika se vrtjela u glavi, a onda je rješenje došlo samo od sebe. Nacrtao sam to, predložio Croatia Recordsu i oni su smatrali da je to dovoljno osobno i jedinstveno. Ovi crteži predstavljaju tatu Rajka u mojim očima. Drago mi je da je i to popločilo put prema ovom izdanju, koje je ispalo svjetske klase - ispričao nam je Tin Dujmić.

Prošle su dvije godine od smrti glazbenog genija Rajka Dujmi?a | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Puno je izvođača sudjelovalo na ovom albumu, a razlog nam je ranije otkrila supruga Snježana Dujmić...

- Svaki od njih na neki je način vezan uz naš život. Radili su to iz ljubavi, vidi se da Rajka jako poštuju, voljeli su ga - rekla je Snježana Dujmić pa nastavila:

- Ponosna sam na ono što smo napravili, zadovoljna sam kako je sve na kraju ispalo. Ovim nastavljamo s Rajkovim djelima.

Foto: PROMO

Rajko Dujmić preminuo je 4. kolovoza 2020. godine od posljedica teške prometne nesreće, samo tri dana prije 66. rođendana.