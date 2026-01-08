Siniša Vuco za 24sata: Radnici mi u Venezueli čuvaju stanove

U Venezueli imam samo lijepa iskustva i sa stanovnicima, a i s tamošnjim državnim institucijama, rekao nam je Siniša Vuco (54), koji je prije tri godine kupio dva stana u Venezueli te dio godine ondje i živi.

Njegove riječi dolaze u trenutku kad se ta latinoamerička zemlja nalazi u središtu svjetskih zbivanja. Američke snage posljednjih su dana izvele veliku vojnu operaciju u Venezueli i uhitile predsjednika Nicolása Madura. Maduro je potom prebačen u Sjedinjene Američke Države, gdje mu se sudi, a Washington je poručio da želi provesti političku tranziciju u Venezueli i zaprijetio novim vojnim udarima ako ne bude suradnje.

Foto: Privatni album

Vuco je istaknuo da se situacija u zemlji ne može promatrati jednako u svim dijelovima. Trenutačno je u Hrvatskoj, gdje je završio adventsku koncertnu turneju, a čim mu prilike dopuste, planira povratak na karipski otok Isla Margarita, gdje živi kad je u Južnoj Americi.

- Moji zaposlenici, koji paze na moje stanove i automobil, javili su mi da je na otoku Margarita situacija u redu. Život se odvija najnormalnije. Inače, najveći grad tog karipskog otoka, grad Porlamar (oko 200.000 stanovnika), udaljen je oko 40 minuta avionom od Caracasa. Želim naglasiti da je Venezuela površinom veća od Njemačke i Francuske zajedno, tako da život i životni uvjeti su umnogome drukčiji ovisno u kojem dijelu države živite. Na Karibima je definitivno vrhunski - istaknuo je Vuco te dodao kako se nada skorom smirivanju političke situacije i boljoj budućnosti za venezuelanski narod.

Foto: Privatni album

- Oni su vrlo gostoljubiv narod koji ima dušu i želim im uvijek sve najbolje u budućnosti. Uostalom, i sam se osjećam pripadnikom te lijepe zemlje! Već tri godine ima da sam prvi put otišao tamo i od tada živim na relaciji Venezuela - Hrvatska. Imam i njihove dokumente. Do ljeta sam uzeo koncertnu pauzu, a za mjesec dana ću postati stanovnik još jednog svjetskog grada. Pet i pol sati leta od Zagreba, a nek' ime grada zasad ostane tajna. Odatle ću, nadam se što prije, odletjeti na sunčane Karibe! A na ljeto se vraćam u Hrvatsku i opet ću pjevati mojoj vjernoj publici kojoj od sveg srca zahvaljujem što su u velikom broju pohodili moje adventske koncerte - zaključio je Vuco.

Foto: Privatni album