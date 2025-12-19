Vuco se 'bacio' u reperske vode i snimio pjesmu: Evo kako zvuči

Dvaest deka projekt je kojeg čine Krešo Bengalka, frontmen i utemeljitelj Kiše Metaka te Ivan Jurić Yuri, frontmen benda ST!llness i član Banana Zvuka. Na njihovom singlu i videu gostuje i Siniša Vuco koji je za ovu priliku i repao. Zajedno su snimili pjesmu koja se zove 'Kol'ko para toliko muzike'.

Ovim singlom i videom Dvaest deka su najavili svoj nadolazeći album. Režiju potpisuje Alius Media, montažu Perda, a za kameru i snimanje dronom zaslužni su Deni D i Daniel Vukičević.

Da Vuco zna sa svim glazbenim pravcima dokazao je više puta, a nedavno je podijelio i kako pjeva Miljacku Halida Bešlića. Publika nije krila oduševljenje.

Pokretanje videa... 00:50 Vuco izvodi miljacku | Video: privatna arhiva

- Ovo je bilo spontano. Ja nekad znam doći na privatne zabavice i onda me ponijela pjesma. A kako sam ja svestran, zanimljivo je ovako vidjeti moju interpretaciju i u raznim prilikama i u raznim žanrovima - rekao nam je Siniša Vuco.