UVIJEK INOVATIVAN

Vuco se 'bacio' u reperske vode i snimio pjesmu: Evo kako zvuči

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Vuco se 'bacio' u reperske vode i snimio pjesmu: Evo kako zvuči
Pjesmu 'Kol'ko para toliko muzike' potpisuje projekt Dvaest deka kojeg čine Krešo Bengalka, frontmen i utemeljitelj Kiše Metaka te Ivan Jurić Yuri, frontmen benda ST!llness i član Banana Zvuka

Dvaest deka projekt je kojeg čine Krešo Bengalka, frontmen i utemeljitelj Kiše Metaka te Ivan Jurić Yuri, frontmen benda ST!llness i član Banana Zvuka. Na njihovom singlu i videu gostuje i Siniša Vuco koji je za ovu priliku i repao. Zajedno su snimili pjesmu koja se zove 'Kol'ko para toliko muzike'.

Ovim singlom i videom Dvaest deka su najavili svoj nadolazeći album. Režiju potpisuje Alius Media, montažu Perda, a za kameru i snimanje dronom zaslužni su Deni D i Daniel Vukičević.

24 PITANJA Ana Bekuta snimila duet sa Sinišom Vucom: 'On je pravi bekrija naše glazbene scene'
Ana Bekuta snimila duet sa Sinišom Vucom: 'On je pravi bekrija naše glazbene scene'

Da Vuco zna sa svim glazbenim pravcima dokazao je više puta, a nedavno je podijelio i kako pjeva Miljacku Halida Bešlića. Publika nije krila oduševljenje.

Vuco izvodi miljacku 00:50
Vuco izvodi miljacku | Video: privatna arhiva

- Ovo je bilo spontano. Ja nekad znam doći na privatne zabavice i onda me ponijela pjesma. A kako sam ja svestran, zanimljivo je ovako vidjeti moju interpretaciju i u raznim prilikama i u raznim žanrovima - rekao nam je Siniša Vuco.

