Sisolomka: Quentin Tarantino gledao mi je noge, a ne grudi

Amerikanke iz Massachusettsa Susan Sykes (59) svojim nastupom šokirala je žiri showa Supertalent, ali i gledatelje. I dok neki smatraju kako Susan posjeduje pravi talent, drugi komentiraju kako je ovaj nastup bio degutantan. 'Sisolomka' nam je intervjuu otkrila kako je otkrila svoj talent, što misli o plastičnim operacijama te kada se prvi put ozlijedila. Njenom šarmu nije odolio ni Quentin Tarantino (56) koji joj nikada nije gledao u grudi već u noge.

Zašto mislite da imate talent?

Ja sam jedina osoba na svijetu koja može razbiti predmete sa svojim grudima, što čini moj talent jedinstvenim. Postavila sam Guinnessov rekord u vlastitoj kategoriji, s mojim talentom u glavnoj ulozi, i do dana današnjeg držim ovaj rekord u svijetu.

Kada ste shvatili da ćete imati iznimno velike grudi?

Shvatila sam da imam velike grudi već sa 16 godina i zbog moje nesvakidašnje figure roditelji su me poslali u žensku školu Dana Hall u Wellesley Massachusetts gdje sam dobila nadimak 'prsata'.

Kada ste otkrili da možete iskoristiti svoj talent?

Nakon što su me pozvali u Američki show Supertalent. Na kraju sam eliminirana iz showa i cenzurirana na američkoj televiziji. Prekretnica je bilo moje pojavljivanje u njemačkoj verziji u kojoj sam završila među deset finalista od 49 tisuća prijavljenih. Ovaj uspjeh osigurao mi je mjesto u Paramount Pictures filmu sa Saschom Baronom Cohenom i Sir Ben Kingsleyjem pod nazivom “Diktator”. Radi se o film u kojem je budžet bio 44 milijuna dolara.

Jeste li se nekada povrijedili razbijajući predmete?

Da, ozlijedila sam se u japanskom talent showu kada sam razbila krovnu pločicu od jakog keramičkog materijala. Dva tjedna sam imala modrice na grudima. Također, na snimanju filma Diktator morala sam razbiti vrata sa svojim grudima.

Je li Vam smeta kada Vas ljudi gledaju samo kroz grudi? Kako se borite s negativnim komentarima kada ljudi pišu da razbijanje predmeta s grudima nije talent?

Ne obraćam pažnju na komentare. Imam skoro 60 godina i koncentrirana sam na preostalo vrijeme svog života. Pomogla sam izgraditi dječji park u mojoj zajednici, pružila sam potporu veteranima. Jedno vrijeme sam bila beskućnik, a moj talent mi je osigurao zanimljiv život.

Zašto ste se prijavili u hrvatski Supertalent? Kako Vam se sviđa Zagreb? Što mislite o svom sudjelovanju u showu?

Imala sam sreću što mogu sudjelovati u hrvatskoj verziji Supertalenta Bila sam u blizini i show me prihvatio. Mnogo mojih prijatelja posjetilo je Hrvatsku pričajući kako je to predivna zemlja. Uživala sam u Hrvatskoj. Žao mi je što odlična mjesta koja poslužuju kavu i vino ne poslužuju i hranu. Šokiralo me i koliko Hrvati vole pizzu.

Kakav je dojam na Vas ostavio žiri?

Žiri je bio odličan. Stvarno su mi se svidjeli. Dame u žiriju su lijepe i talentirane, a muškarci srdačni. Također, moram pohvaliti i odjel za rekvizite koji su ispoštovali sve moje neobične zahtjeve.

Što mislite o plastičnim operacijama? Jeste li radili neki zahvat na svom tijelu?

Vjerujem kako je plastična kirurgija za svakog. Svako ima svoje razloge i snažno vjerujem kako je najbitnije odabrati pouzdanog kirurga. Ne smeta mi plastična kirurgija, ali vjerujem i da svi trebaju obratiti pažnju na unutarnju ljepotu. Svako može postići velike stvari samo treba vjerovati. izabrati kirurga s certifikatom/ pouzdanog kirurga, obaviti to u bolnici, i istražiti sve moguće opcije. Ne smeta mi plastična kirurgija, Podvrgnula sam se plastičnoj operaciji kako bih odstranila benigne stanice za koje sam mislila da su melanom. Radila sam i liposukciju i mogu reći da me fascinira kako medicina napreduje s obzirom na to da je moj djed bio kirurg za vrijeme 2. svjetskog rata.

