Six Pack za 24sata uoči koncerta na Polupanom Lončiću: "Zagreb je uvijek bio poseban za nas"

Polupani Lončić novi je cjelovečernji događaj koji će prvo izdanje imati ove subote u zagrebačkom klubu Boogaloo. Događaj je zamišljen kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija, od kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih pa sve do današnjih dana, a u sedam i pol sati svirke na dvije pozornice publika će imati priliku poslušati osam bendova. Jedan od njih je i Six Pack. Frontmen benda, Miki Radojević u razgovoru za 24sata je komentirao što publika može očekivati, otkrio je njihove najdraže uspomene s koncerata u Hrvatskoj, ali i detalje karijere.

Za Polupani Lončić kaže da jedva čeka nastup.

- Ovo nije tipičan festival - osam bendova, dvije pozornice, sedam i po sati bez pauze u Boogaloou... To je nešto sasvim posebno. Kada nema open air prostora i velike udaljenosti između pozornice, energija ostaje zarobljena unutra i multiplicira se. Svaki bend nastavlja tamo gdje je prethodni stao, publika se ne rashlađuje, a mosh pit traje praktično cijelu noć. Polupani Lončić je zamišljen kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija - i to se osjeća u samome konceptu. Dolaze i bendovi koji su gradili scenu i oni koji je nastavljaju graditi. Ta mješavina nostalgije i svježe energije stvara specifičnu atmosferu kakvu rijetko možete vidjeti. Mi sviramo u 23:45, što znači da će publika do tada već biti zagrijana skoro četiri sata. Očekujem nabrijanu, znojnu, glasnu gomilu koja je spremna na sve - a to je točno ona publika ispred koje Six Pack voli svirati - istaknuo je. Otkrio je i što ih posebno povezuje s publikom u Zagrebu.

- Zagreb je uvijek bio poseban za nas. Publika tamo ima taj specifičan odnos prema punk rocku - ne dolaze samo stajati i gledati, dolaze biti dijelom nečega. Svaki put kad smo tu svirali, osjećalo se da publika poznaje materijal, pjeva zajedno s nama i ne štedi energiju. Mislim da nas povezuje i zajednički jezik - ne mislim samo na riječi, nego na iskustvo odrastanja uz istu glazbu, iste frustracije, iste poruke koje punk nosi - priča Miki. Dodao je i koja im je najdraža uspomena s koncerata u Hrvatskoj.

- Ima jedna iznad ostalih, brojnih. Bili smo jako mladi i rasprodali smo klub Pauk do posljednjeg mjesta. Tog dana smo shvatili da smo postali bend koji ne svira za sebe, nego za ljude koji nas vole. Da nismo više likovi koji čekaju svoju šansu - nego bend koji je svoju šansu već dobio, jer je publika tako odlučila. To je trenutak koji teško zaboraviš. Kad vidiš punu dvoranu i shvatiš da su svi ti ljudi kupili kartu zbog tebe - to se ne zaboravlja. I svaki put kad dođemo u Hrvatsku, nosimo taj osjećaj sa sobom - iskren je glazbenik. Bend je prije nekoliko tjedana objavio dokumentarac "Six Pack XXX" o 30 godina rada, a Miki Radojević kaže kako vjerojatno najbolje njihovu priču sažima dio filma o samim počecima kada nisu imali ni pristojne instrumente, no bili su uporni u tome što rade. Komentirao je što je najviše utjecalo na razvoj benda Six Pack.

- Album "Fabrička greška" je bio prekretnica za nas. To je ploča na kojoj smo prestali pokušavati zvučati kao neko drugi i počeli zvučati kao mi. Sve što smo prije toga radili bilo je učenje - "Fabrička greška" je bio položen ispit. Taj album nas je definirao - tekstovno, zvukovno, stavom. Shvatili smo da punk ne znači zvučati kao tvoji uzori, nego imati hrabrosti da kažeš nešto svoje na način koji je tvoj. I publika je to osjetila. Od tog albuma naši koncerti su počeli izgledati drugačije - ljudi su znali riječi, dolazili su zbog nas, ne zbog žanra - govori nam Miki. Kaže kako je najizazovnije u više od 30 godina karijere bilo ostati relevantan, bez da izgubiš sebe.

- To je najteži balans u svakom bendu koji traje duže od desetljeća - da ne postaneš karikatura onoga što si bio i da ne trčiš za trendovima - zaključio je. Za kraj je komentirao što planiraju nakon zagrebačkog koncerta na Polupanom Lončiću.

- Polupani Lončić nam je odličan uvod u ono što dolazi - za par mjeseci izlazi naš "The Best Of Live" album, i to na vinilu. Za bend koji ima 30+ godina karijere, to nije samo kompilacija - to je dokument. Dokaz da sve te godine, sve te dvorane, sve te turneje nisu prošle bez traga. Zanimljivo je da je taj live sniman baš u Zagrebu - rekao je Radojević na kraju.

