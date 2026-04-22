VIDEO Poslušajte 'Oprosti što te ne volim', novi Bronzov singl

Bronz predstavlja novi singl 'Oprosti što te ne volim' - emotivnu najavu albuma 'Ma daj!'. Nakon dugogodišnjeg prisustva na glazbenoj sceni, brojnih suradnji i nastupa s istaknutim imenima domaće estrade, kantautor Damir Biondić Bronz donosi novi singl 'Oprosti što te ne volim' - snažnu i intimnu glazbenu priču koja otvara vrata njegovom nadolazećem albumu simboličnog naziva 'Ma daj!'.

Riječ je o emotivnoj pjesmi koja progovara o odnosima u kojima ljubav ne nestaje naglo – već tiho, gotovo neprimjetno.

Kroz iskren tekst i ogoljenu interpretaciju, Bronz donosi atmosferu trenutka kada istina postaje neizbježna, a riječi koje najviše bole - jedine su koje se mogu izgovoriti.

Glazbeno, pjesma se oslanja na autentičan vokal i suptilan aranžman koji dodatno naglašava ranjivost teme. Upravo ta jednostavnost daje pjesmi posebnu težinu i univerzalnost.

Singl 'Oprosti što te ne volim' ujedno je i uvod u album 'Ma daj!', koji će istraživati odnose, ljubav, prijateljstva, tugu, sreću, razočaranja i unutarnje borbe - sve ono što čini svakodnevne, stvarne emocije bez uljepšavanja.

Uz objavu singla predstavljen je i prateći videospot koji vizualno prati priču pjesme, dodatno pojačavajući njezinu emotivnu poruku.

Scenarij i režiju videospota potpisuje glumica Mada Peršić (Kazalište Gavella, Tvoje lice zvuči poznato), koja ujedno utjelovljuje i glavni ženski lik. Ovo je njezin prvi scenarističko-redateljski projekt, a svi uključeni u produkciju slažu se - položila je s izvrsnim.

Posebnost ovog projekta leži i u njegovom pristupu: pjesma i videospot (kao i ostatak nadolazećeg albuma) nastali su bez korištenja umjetne inteligencije. Sve je snimano na 'stari način' - svirano i otpjevano uživo, bez autotune tehnologije, uz glazbenike koji su u projekt unijeli dio sebe - srcem i dušom. Napredak i tehnologija su dobrodošli, ali emocija ostaje na prvom mjestu.