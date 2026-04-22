VIDEO Poslušajte 'Oprosti što te ne volim', novi Bronzov singl

Bronz predstavlja novi singl 'Oprosti što te ne volim' - emotivnu najavu albuma 'Ma daj!'. Nakon dugogodišnjeg prisustva na glazbenoj sceni, brojnih suradnji i nastupa s istaknutim imenima domaće estrade, kantautor Damir Biondić Bronz donosi novi singl 'Oprosti što te ne volim' - snažnu i intimnu glazbenu priču koja otvara vrata njegovom nadolazećem albumu simboličnog naziva 'Ma daj!'.

Riječ je o emotivnoj pjesmi koja progovara o odnosima u kojima ljubav ne nestaje naglo – već tiho, gotovo neprimjetno.
Kroz iskren tekst i ogoljenu interpretaciju, Bronz donosi atmosferu trenutka kada istina postaje neizbježna, a riječi koje najviše bole - jedine su koje se mogu izgovoriti.

Glazbeno, pjesma se oslanja na autentičan vokal i suptilan aranžman koji dodatno naglašava ranjivost teme. Upravo ta jednostavnost daje pjesmi posebnu težinu i univerzalnost.

Singl 'Oprosti što te ne volim' ujedno je i uvod u album 'Ma daj!', koji će istraživati odnose, ljubav, prijateljstva, tugu, sreću, razočaranja i unutarnje borbe - sve ono što čini svakodnevne, stvarne emocije bez uljepšavanja.

Uz objavu singla predstavljen je i prateći videospot koji vizualno prati priču pjesme, dodatno pojačavajući njezinu emotivnu poruku.

NIJE ZAMJENA ZA TERETANU Slušajte omiljenu glazbu dok jedete, manje ćete htjeti desert
Slušajte omiljenu glazbu dok jedete, manje ćete htjeti desert

Scenarij i režiju videospota potpisuje glumica Mada Peršić (Kazalište Gavella, Tvoje lice zvuči poznato), koja ujedno utjelovljuje i glavni ženski lik. Ovo je njezin prvi scenarističko-redateljski projekt, a svi uključeni u produkciju slažu se - položila je s izvrsnim.

Posebnost ovog projekta leži i u njegovom pristupu: pjesma i videospot (kao i ostatak nadolazećeg albuma) nastali su bez korištenja umjetne inteligencije. Sve je snimano na 'stari način' - svirano i otpjevano uživo, bez autotune tehnologije, uz glazbenike koji su u projekt unijeli dio sebe - srcem i dušom. Napredak i tehnologija su dobrodošli, ali emocija ostaje na prvom mjestu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
IDEM, RØLØ i Linija 109 stižu na peti Mudri Brk Festival u Jelsu
PRVA IMENA

IDEM, RØLØ i Linija 109 stižu na peti Mudri Brk Festival u Jelsu

Najšarmantniji mali festival na Jadranu vraća se u Jelsu od 29. srpnja do 1. kolovoza, a prva imena su tu da vam daju dovoljno razloga da odmah krenete tražiti apartman, rodbinu ili barem slobodan komad plaže.
Polupani Lončić objavio satnicu: Punk rock maraton u Zagrebu
OVE SUBOTE U KLUBU BOOGALOO

Polupani Lončić objavio satnicu: Punk rock maraton u Zagrebu

Polupani Lončić zamišljen je kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija, od kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih pa sve do današnjih dana.

