Sjećate ga se? Album finalista prodan u 100.000 primjeraka

Iako je prošlo već 16 godina, svi se i danas sjećaju prvog reality showa koji se emitirao u Hrvatskoj. Sve je započelo sa 'Story SuperNovom' u kojoj se biralo novo lice televizije.

Na audiciju se prijavilo 500 natjecatelja koji su se borili za naklonost žirija, a kasnije i publike. Show se emitirao u subotu navečer iz Tvornice, a publika ga je prihvatila veoma brzo. Kandidati su dobili horde obožavatelja, a mnoge od njih još i danas gledamo na televiziji.

Baš u ovo vrijeme, 2003. godine, šestero finalista među kojima su Rafael Dropulić, Nera Stipičević, Saša Lozar, Ivana Radovniković, Tin Samardžić i Natali Dizdar snimili su CD s božićnim pjesmama. I gotovo niti jedan božićni party nije mogao proći bez ovih pjesama.

Album MERRY X-MASS tada se prodavao uz tjednik, a doživio je i veliku popularnost u kratkom roku. Prodan je u preko 100.000 primjera, a na društvenim mrežama brojni obožavatelj dijele ga u ovo blagdansko razdoblje.

- Kakve divne uspomene bude ove pjesme. Ovaj album slušam svake godine. Nikada neće izaći iz mode - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Koja je bila vaša omiljena pjesma?

01 - Sretan Božić svakome / RAFAEL DROPULIĆ- RAFO

02 - My only wish (This year) /NERA STIPIČEVIĆ

03 - Last Christmas / SAŠA LOZAR

04 - Santa Claus is coming to town / IVANA RADOVNIKOVIĆ

05 - Bijeli Božić / TIN SAMARDŽIĆ

06 - All want for Christmas is you / NATALI DIZDAR

07 - Happy Christmas (War is over) / STORY SUPER NOVA BAND

