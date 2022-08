Sjećate li se Valentine? Bila je finalistica prvog 'Hrvatskog Top modela', a evo gdje je sada...

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

'S obzirom na to da je to bilo prije 14 godina, zanimljivo mi je to da me se ljudi još uvijek sjećaju. Kada se nasmiješim, znaju me pitati, 'jesi li ti ona mala plava iz Top modela?', kaže bivša finalistica showa

Valentina Dropulić bila je finalistica prve sezone RTL-ovog showa 'Hrvatski Top model' te završila kao drugo plasirana. Nedugo nakon u medijima se pisalo o njezinoj vezi s Ištvanom Vargom, plesačem kojeg smo upoznali u showu 'Ples sa zvijezdama', ali i s pjevačem Matejem Miličićem. Poslije prekida i nekoliko manekenskih angažmana, Valentina se povukla iz javnosti. Kako piše RTL.hr, ona danas živi s obitelji u Starom Gradu na Hvaru. Ima dvojicu sinova, Juru (7) i Tomislava (5), a u braku je s Josipom Jakelićem, kojeg je i upoznala na otoku. - S obzirom na to da je to bilo prije 14 godina, zanimljivo mi je to da me se ljudi još uvijek sjećaju. Kada se nasmiješim, znaju me pitati, 'jesi li ti ona mala plava iz Top modela? - rekla je Valentina pa dodala da ne smatra da bi joj se život značajnije promijenio da je pobijedila u showu i da joj je drago da se sve završilo tako kako je. Druge finalistice su za razliku od nje, kaže, imale više iskustva, a ona je došla kao dijete koje je željelo nešto naučiti. Nije očekivala ulazak u finale te je zahvalna na svemu što je naučila i na ljudima koje je upoznala u showu. S nekima je i danas u kontaktu... Nakon emitiranja showa nosila je nekoliko revija na domaćim pistama, no u tom svijetu se nije pronašla. - Uvijek sam bila sportski tip, bavila sam se rukometom i plesom i igrom slučaja sam završila na Top modelu - ispričala je. Uz supruga je otkrila i ljubav prema biciklizmu. - Kupio mi je bicikl kako bih i ja to zavoljela i kako bi nam to bila zajednička aktivnost. Dobro nam ide. Osvajamo lige, idemo na natjecanja, svašta radimo. Nije još profesionalno, ali nadam se da ide prema tome - zaključila je, piše RTL. Najčitaniji članci