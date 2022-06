Sjećate se Ivice Kovačevića? U novom Netflixovom filmu igrat će moćnog srpskog menadžera

Bivši voditelj Ivica Kovačević (45) ili Ivica Marc, kako ga zovu Amerikanci, dobio je ulogu u novom Netflixovom filmu 'Hustle' s Adamom Sandlerom (55) i mladim NBA igračem Juanchom Hernangómezom. Ivica glumi srpskog menadžera.

Nekada je radio kao novinar showa 'Glamour Cafe', emisije 'Hrvatska uživo' te kviza 'Upitnik' i plesač, a u 31. godini je promijenio život.

Prije 15 godina stigao je u New York te upisao studij glume u sklopu Maggie Flanagan studija, a dosad je igrao u serijama 'The Americans', 'The Power', 'Billions', 'Jessica Jones', 'Succession te filmovima 'Deleted Scene' i 'Kavijar' (u kojem jednu od uloga igra Rade Šerbedžija). U Hrvatskoj je glumio u predstavama 'Chicago' i 'Briljanteen'.

U početku je radio kao instruktor fitnesa. Kako je njegovo prezime, Kovačević, Amerikancima bilo teško izgovoriti, uzeo je umjetničko ime Ivica Marc.

- Hustle ima svoju potpuno zadovoljavajuću i na trenutke očaravajuću teksturu. Ima dosta košarke, ali nema velike igre i, zapravo, nema igre tima protiv tima - sve su to treninzi i pokušaji draftiranja igrača, što redatelj Jeremiah Zagar snima s osvježavajućim zanosom i vještinom. Sandler glumi Stanleyja s unutarnjom tugom, mješavinom umora, otpornosti i tvrdoglave vjere u igru ​​koja vas ostavlja dirnutima, uzbuđenima i potpuno uvjerenima - piše Variety o filmu.

