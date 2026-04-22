Obavijesti

Show

Komentari 0
U ZATVORU VEĆ GODINAMA

Sjećate se Joea Exotica iz Tiger Kinga? Opet je u problemima...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate se Joea Exotica iz Tiger Kinga? Opet je u problemima...
4
Foto: IMDB

Joe Exotic služi kaznu od 21 godinu zatvora zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu Carole Baskin i zbog zločina povezanih s divljim životinjama. U samici je završio zbog spornih objava na mrežama

Joe Exotic, kontroverzna zvijezda Netflixove dokumentarne serije "Tiger King", ponovno je smješten u strogu izolaciju unutar saveznog zatvora u Teksasu. Ovoga puta razlog su njegove aktivnosti na društvenim mrežama, potvrdio je njegov odvjetnik Peter Ticktin za TMZ.

Prema riječima odvjetnika Ticktina, Joe Exotic se od prošlog tjedna nalazi u Posebnoj stambenoj jedinici (SHU), što je službeni naziv za samicu. Disciplinski postupak pokrenut je nakon što su u njegovo ime objavljeni postovi na internetu, iako zasad nije jasno je li okidač bila jedna specifična poruka ili niz objava tijekom vremena.

Foto: Pčelarko Omoti/Facebook

​- Zatvor je jednostavno odlučio da mu se ne sviđaju njegove objave - kratko je poručio Ticktin.

Exotic je trenutno u potpunoj izolaciji, a njegov pravni tim se nada da će biti pušten u roku od petnaest dana, no ne postoje nikakve garancije. Odvjetnik Ticktin dodaje kako od premještaja u samicu nije uspio stupiti u kontakt sa svojim klijentom.

Volite true crime? Ovih 10 serija i filmova morate pogledati

Savezni zatvorenici u Sjedinjenim Američkim Državama nemaju izravan pristup internetu ili društvenim mrežama. Međutim, Joe Exotic je održavao aktivnu online prisutnost putem sustava u kojem bi rukom napisao objave i poslao ih poštom svom timu, koji bi ih zatim objavio na njegovim službenim profilima. Na taj je način komentirao aktualne događaje, zagovarao svoje oslobađanje pa čak i vodio simboličnu predsjedničku kampanju iz zatvora. Savezni ured za zatvore (BOP) nedavno je predložio postrožavanje pravila kojima bi se ovakvo korištenje društvenih mreža putem trećih strana smatralo teškim prekršajem.

Foto: IMDB

Unatoč ovom problemu, pravna borba za oslobađanje Joea Exotica se nastavlja. On služi kaznu od 21 godinu zatvora zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu protivničke aktivistice Carole Baskin i zbog zločina povezanih s divljim životinjama. Njegov odvjetnički tim i dalje tvrdi da je presuda neutemeljena, navodeći da se temelji na lažima i krivokletstvu ključnog svjedoka Allena Glovera.

Foto: Netflix/YouTube/Screenshot

​- U zatvorskom sustavu ima mnogo nevinih ljudi koji ondje ne bi trebali biti. Kažem to kad je opravdano, ali u ovom slučaju to uopće nije tako - dodao je Ticktin.

Joe Exotic, slavni 'Kralj tigrova' iz zatvora objavio predsjedničku kampanju: 'Ne, ovo nije šala!'

Što se tiče nade u predsjedničko pomilovanje, njegov tim ostaje optimističan. Odvjetnik kaže kako su predali svu potrebnu dokumentaciju predsjedniku Donaldu Trumpu, ali, kao i većina stvari u sustavu, sve se svodi na čekanje.

Foto: Pčelarko Omoti/Facebook
*uz korištenje AI-ja
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026