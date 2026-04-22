Sjećate se Joea Exotica iz Tiger Kinga? Opet je u problemima...

Joe Exotic, kontroverzna zvijezda Netflixove dokumentarne serije "Tiger King", ponovno je smješten u strogu izolaciju unutar saveznog zatvora u Teksasu. Ovoga puta razlog su njegove aktivnosti na društvenim mrežama, potvrdio je njegov odvjetnik Peter Ticktin za TMZ.

Prema riječima odvjetnika Ticktina, Joe Exotic se od prošlog tjedna nalazi u Posebnoj stambenoj jedinici (SHU), što je službeni naziv za samicu. Disciplinski postupak pokrenut je nakon što su u njegovo ime objavljeni postovi na internetu, iako zasad nije jasno je li okidač bila jedna specifična poruka ili niz objava tijekom vremena.

​- Zatvor je jednostavno odlučio da mu se ne sviđaju njegove objave - kratko je poručio Ticktin.

Exotic je trenutno u potpunoj izolaciji, a njegov pravni tim se nada da će biti pušten u roku od petnaest dana, no ne postoje nikakve garancije. Odvjetnik Ticktin dodaje kako od premještaja u samicu nije uspio stupiti u kontakt sa svojim klijentom.

Savezni zatvorenici u Sjedinjenim Američkim Državama nemaju izravan pristup internetu ili društvenim mrežama. Međutim, Joe Exotic je održavao aktivnu online prisutnost putem sustava u kojem bi rukom napisao objave i poslao ih poštom svom timu, koji bi ih zatim objavio na njegovim službenim profilima. Na taj je način komentirao aktualne događaje, zagovarao svoje oslobađanje pa čak i vodio simboličnu predsjedničku kampanju iz zatvora. Savezni ured za zatvore (BOP) nedavno je predložio postrožavanje pravila kojima bi se ovakvo korištenje društvenih mreža putem trećih strana smatralo teškim prekršajem.

Unatoč ovom problemu, pravna borba za oslobađanje Joea Exotica se nastavlja. On služi kaznu od 21 godinu zatvora zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu protivničke aktivistice Carole Baskin i zbog zločina povezanih s divljim životinjama. Njegov odvjetnički tim i dalje tvrdi da je presuda neutemeljena, navodeći da se temelji na lažima i krivokletstvu ključnog svjedoka Allena Glovera.

​- U zatvorskom sustavu ima mnogo nevinih ljudi koji ondje ne bi trebali biti. Kažem to kad je opravdano, ali u ovom slučaju to uopće nije tako - dodao je Ticktin.

Što se tiče nade u predsjedničko pomilovanje, njegov tim ostaje optimističan. Odvjetnik kaže kako su predali svu potrebnu dokumentaciju predsjedniku Donaldu Trumpu, ali, kao i većina stvari u sustavu, sve se svodi na čekanje.

