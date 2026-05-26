Sjećate se Stereovizije? HRT se večeras vraća u prošlost...

Večeras se od 20:45 na Prvom programu HRT-a prikazuje posljednja epizoda dokumentarne serije Okvir za sjećanja u kojoj će se gledatelji prisjetiti kultne Stereovizije.

Emitirana 1985. i 1986., glazbena emisija Stereovizija ostala je upamćena kao mala tvornica videospotova, ali i kao "zborno mjesto" demo bendova te kronika zbivanja na domaćoj rock sceni, piše HRT.

Foto: Okvir za sjećanja/dokumentarna serija/HRT

Poseban biljeg emisiji u drugoj je sezoni dao otkvačeni znanstveno-fantastični serijal Blentoni, koji je u Stereoviziju, baš kao i njezini voditelji, došao s tada popularnog Omladinskog radija.

Svega toga prisjetit ćemo se u posljednjoj epizodi dokumentarne serije Okvir za sjećanja. Podsjetimo, Okvit za sjećanje do sada je portretirao popularne emisije Televizije Zagreb iz šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća. Posljednja epizoda je na rasporedu večeras, u utorak, 26. svibnja na Prvom u 20:45.