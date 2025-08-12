Maluma iznenada prekinuo svoj koncert: Ovo ga je zasmetalo...

Kolumbijski reper Maluma (pravim imenom Juan Luis Londoño Arias) prekinuo je svoj koncert u Mexico Cityju kako bi upozorio roditelje zbog neprimjerenog ponašanja. Tijekom nastupa pred 26.000 gledatelja u dvorani Palacio de los Deportes, Maluma je uočio roditelje koji su na koncert doveli jednogodišnje dijete bez zaštite za uši.

- Vi ste odgovorni za vaše dijete - poručio je Maluma dok je prilazio rubu pozornice.

- Koliko dijete ima? Godinu dana? Smatrate li da je dobra ideja dovesti tako malo dijete na koncert s ovako glasnom glazbom i bučnom publikom? Ta beba ne razumije što se događa. Sljedeći put obavezno joj zaštitite uši. Ovo vam govorim iz ljubavi i kao otac, nikad ne bih doveo svoje dijete na koncert. Molim vas, budite pažljiviji - dodao je.

Njegova reakcija naišla je na brojne pohvale na društvenim mrežama. Mnogi su istaknuli važnost zaštite sluha, posebice kod djece, te pohvalili Malumu što je javno podignuo svijest o ovom pitanju.

- Zaštita najmlađih trebala bi biti prioritet, a on je to jasno pokazao - pisali su pratitelji.

Stručnjaci podsjećaju da glasnoća koncerata često doseže između 94 i 110 decibela, što može trajno oštetiti sluh već nakon nekoliko minuta izloženosti.

Audiologinja Hannah Samuels iz Boots Hearingcarea pojašnjava da su dječje uši posebno osjetljive zbog manjeg ušnog kanala i nedovršenog razvoja slušnog sustava, zbog čega je zaštita sluha kod djece nužna. Preporučuje se korištenje čepića ili specijalnih slušalica s filterima koje smanjuju jačinu zvuka, ali ipak omogućuju uživanje u glazbi.

- Roditelji bi trebali zaštitu sluha tretirati kao kremu za sunčanje, nešto što se obavezno koristi u rizičnim situacijama - dodala je.

Maluma je prošle godine postao otac kćeri Paris Londoño Gomez sa svojom partnericom, arhitekticom Susanom Gomez. Vijest je podijelio na svom rođendanu emotivnom porukom zahvalnosti za ostvarenje sna o očinstvu.

Par je zajedno od 2020., a trudnoću su najavili u listopadu 2023. kroz glazbeni spot za pjesmu 'Procura' u kojem su pokazali i prve snimke Susanine trudnoće.