'Skandali princa Harryja se ne mogu popraviti. Samo neka ide'

Bila bi puno veća vijest da se dužnosti “riješio” princ William (37), on je važniji i normalniji, ispalio je John iz Londona.

Spojio nas je kolega iz Engleske. On nije želio previše komentirati, a u London se doselio prije 25 godina iz Grčke. Kaže da s engleskim prijateljima nikad nije pričao o kraljevskoj obitelji i da nije upućen. No vrlo dobro prilike poznaje John s kojim nas je spojio.

- Harry je već prošlog rujna ‘raskrstio’ s nekim dužnostima tako da ovo nije baš veliko iznenađenje. Za kraljevsku obitelj je to veliki šok, ipak su konzervativni, ali nas ‘obične’ Britance to ne dira previše - objasnio nam je Londončanin.

Nekima je Harry bio simpatičan zbog svoje, pogotovo za kraljevske prilike, pomalo neobuzdane naravi. No izostanak uštogljenosti ponekad ga je puno “koštao”. Jedan od tih slučajeva, i to neoprostivi, bio je kad se 2005. na kostimiranoj zabavi pojavio u nacističkoj uniformi s kukastim križem.

Harry je nosio uniformu Afričkog korpusa, koji je pod zapovjedništvom Erwina Rommela ratovao u Sjevernoj Africi protiv britanske 8. armije.

- Nevjerojatno da može biti toliko nesmotren. To mu je najveći skandal, ali on ih je imao puno, previše, taj se njegov imidž nije mogao popeglati - dodao je John. Pokušavali su to godinama, pogotovo neki mediji skloni kraljevskoj obitelji.

- Meni se čini da je i ovo sve marketinški potez. Sad kao neće živjeti od našeg poreza, brinut će o ekologiji, a neprestano lete privatnim avionom. To je samo mazanje očiju za naivne - procijenio je Englez.

Dio javnosti sklon aristokraciji ne žali zbog ovakve odluke Meghan Markle (38) i princa Harryja (35). Upravo su mu zbog supruge najviše zamjerali. Smatrali su da je obitelj previše “estradizirala”, a ni često kršenje kraljevskih pravila nije im baš bilo milo.

- Ponaša se kao strano biće u toj obitelji, kao da je se ništa ne tiče. Zbog njezina lošeg odnosa s Kate Middleton u svađi je s bratom Williamom. I bolje je da odu - završio je John.

