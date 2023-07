Škender za 24sata: Tajna uspjeha? Samo pjevam srcem

Miljenik je ženskog dijela publike najviše zbog ljubavnih pjesama koje razgaljuju dušu, a u više od pola stoljeća karijere nanizao je nagrada, obožavateljica, albuma, no i dalje je itekako aktivan na sceni te se rado odaziva i na humanitarne projekte. Prošli tjedan pjevao je za sisačke obitelji koje su ostale bez doma nakon ubilačkog pohoda Nedžada Fetića koji im je zapalio kuće.

Zdravko Škender gazi 72. godinu, iza sebe ima pobjede na Splitskom festivalu, na kojemu se ove godine predstavio pjesmom 'Kako te dušo jubim'.

Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

- Žao mi je što su me rano stavili, nastupao sam na početku, a ipak mislim da se publika obično opušta od sredine prema kraju - priznao nam je glazbenik, koji je dodao kako je na kraju sve ispalo 'kako treba'.

- Međutim, pjesma je toliko moćna i jaka da je razdragala publiku na prvo slušanje i odlično su reagirali, a meni je to dovoljno. Mislim da je ova pjesma na tragu onih mojih najpoznatijih hitova - objasnio nam je Zdravko i opisao ukratko novi hit.

- Baš je raspjevana, dalmatinska, specifična, puna emocija i ljubavna - poručio je i prisjetio se 1988. i 1989., kad je odnio četiri nagrade na festivalu.

Foto: Privatni album

- To je bilo u vrijeme kad su na pozornici bile same zvijezde, a ne anonimni ljudi kao i danas, bez uvrede. Pobijediti među takvim imenima je bilo strašno - rekao je pjevač.

Foto: Privatni album

Legendarni Zdravko u bivšoj državi je te dvije godine zaredom bio 'pjevač godine' i na to je vrlo ponosan. Opisao nam je kako je festival bio u tadašnje vrijeme 'značajan i velik'. Ta je vremena opisao kao 'daleko boljim' od današnjih.

- Nisam neki nostalgičar, ali mislim da su tad bili jači kriteriji - iskreno nam govori.

Zdravko je ponosni Dalmatinac, a cijela je njegova obitelj pjevala i toga se uvijek rado sjeća.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Glazba je već bila u meni odmalena. Ja sam počeo u Klapi Maslina, ali uvijek sam bio roker u duši. Poslije sam se prebacio na drugi stil, kad sam se zaljubio - otkrio nam je Zdravko i sjetio se izjave dragog kolege koji je prije dva dana slavio 82. rođendan.

- Mišo Kovač je jednom dobro rekao: ‘Kad se čovjek prvi put zaljubi, onda ga počnu slušati’ - objasnio je te dodao kako “pjeva srce” i ljudi su u njemu prepoznali emociju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

- Smatram da je to tajna mog uspjeha - zaključio je Zdravko, koji je za 24sata prije nekoliko godina otkrio kako mu je ispred pjesme ipak bila nogometna lopta, sve do 1980., kad ga je prometna nesreća prikovala za kolica. No nastavio je život punim plućima kroz glazbu.