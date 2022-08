Škoro o Bagi: 'Prerano si došao do te točke kada svi postajemo isti i napuštamo ovaj svijet...'

Mnogi kolege i prijatelji, od jutra se opraštaju od iznenada preminulog Mislava Bage. Sa svojeg Facebook profila od Bage se oprostio Miroslav Škoro (60).

- Dva događaja su nam svima zajednička i u njima smo isti: rođenje i smrt. Kada dođemo na ovaj svijet, svi nam govore da smo bebe, a tek poslije postajemo kuharice i kuhari, liječnice i liječnici, pjevačice, pjevači, novinari - napisao je Škoro uz zajedničku, crno-bijelu fotografiju na jednom od televizijskih intervjua.

- Često sam sjedio nasuprot Mislava Bage dok su oko nas zujale kamere. Razgovarali smo, a gledatelji i slušatelji su navijali. On je bio novinar, a ja političar. Nedostajat će mi naši razgovori, prijatelju. Prerano si došao do te druge točke kada svi opet postajemo isti i napuštamo ovaj svijet. Vjerujem da ćemo razgovarati opet... Do tada, počivaj u miru, Mislave - zaključio je Škoro.

Mnogi su komentirali kako su cijenili Mislava Bagu i kako im je žao zbog njegove iznenadne smrti.

Od Bage se sa svog službenog profila oprostio i voditelj Zoran Šprajc (54).

- Dragi moj, predragi moj kolega, drug i prijatelj, legenda jedna, ljudina jedna, pa kud sad i ti, čovječe dobri! Iskrena i duboka sućut svima tvojima i svim tvojim kolegama s Nove TV - napisao je Šprajc.

Novinarka Ivana Paradžiković (41) nije mogla vjerovati kad je čula vijesti pa je pokušala kontaktirati kolegu.

- Zvala sam ga jutros da mi kaže da je to grozna izmišljotina. Zvala i zvala... Pisala poruke... I onda sam dobila potvrdu da je stvarnost, a ne neki ružan san iz kojeg ću se probuditi - rekla je Ivana Slobodnoj Dalmaciji.

Od Bage su se oprostili i brojni novinari poput Ilije Jandrića, Ivane Mandić, Ivane Ivande Rožić, Maje Sever i Andrije Jarka.

Mislav Bago preminuo je u 49. godini života. Informaciju o tragičnoj smrti nagrađivanog novinara, urednika, reportera i voditelja objavila je Nova TV, gdje je Bago radio posljednjih 13 godina.

