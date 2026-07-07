Skrivene tajne 'Darova smrti': Kako je uistinu završila era čarobnjaka Harryja Pottera

Kada je u 7. srpnja 2011. godine premijerno prikazan "Harry Potter i Darovi smrti: 2. dio", bio je to više od običnog filma. Bio je to kraj jedne ere, monumentalni završetak sage koja je definirala djetinjstvo i odrastanje cijele jedne generacije. Desetljeće dugo putovanje Harryja, Rona i Hermione doseglo je svoj vrhunac u epskoj bitci za Hogwarts, ostavljajući obožavatelje diljem svijeta s osjećajem tuge, ponosa i zadovoljstva. No, iza kulisa ovog filmskog spektakla kriju se brojne priče, improvizacije i odluke koje su oblikovale konačni proizvod i koje čak i najvjerniji fanovi možda ne znaju.

Posljednja knjiga J. K. Rowling bila je toliko bogata sadržajem da su producenti donijeli tada još neuobičajenu odluku: podijeliti je u dva filma. Scenarij za "Darove smrti" imao je više od petsto stranica, a prva radna verzija spojenog filma trajala je gotovo pet sati, što je opravdalo ovu kreativnu odluku koja je kasnije pokrenula sličan trend u Hollywoodu s franšizama poput "Igara gladi" i "Sumrak sage". Oba dijela snimana su istovremeno kao jedan golemi, jedinstveni projekt. Scene za prvi i drugi dio snimale su se isprepleteno, iz dana u dan, što je omogućilo da filmovi budu objavljeni u razmaku od samo osam mjeseci. Ovakav pristup osigurao je nevjerojatnu stilsku i narativnu dosljednost, čineći da se dva filma doimaju kao jedno, kohezivno djelo, baš kao i knjiga na kojoj su temeljeni.

Improvizacije i neočekivani trenuci sa seta

Mnoge od najupečatljivijih scena u filmu nisu bile u scenariju. Jezivi zagrljaj koji Voldemort uputi Dracu Malfoyu u dvorištu Hogwartsa bio je čista improvizacija glumca Ralpha Fiennesa. Zbunjena i neugodna reakcija Toma Feltona stoga je potpuno autentična, jer zagrljaj nije očekivao. Fiennes je bio poznat po tome što je volio držati kolege na oprezu. Tijekom snimanja Voldemortovog pobjedničkog govora, iz kadra u kadar mijenjao je tekst i nasumično se obraćao različitim glumcima i statistima, stvarajući tako opipljivu napetost i strah. Jason Isaacs, koji je glumio Luciusa Malfoya, opisao je tu scenu kao trenutak u kojem je Fiennes "potpuno pušten s lanca i bio apsolutno zastrašujuć".

S druge strane, snimanje nekih scena bilo je ispunjeno smijehom. Tijekom vizije koju stvara horkruks medaljona, u kojoj se ljube Harry i Hermiona, Rupert Grint nije mogao prestati sa smijehom, zbog čega su ga morali udaljiti sa seta. Sama Emma Watson kasnije je izjavila da, iako su scene ljubljenja s Danielom Radcliffeom i Rupertom Grintom u početku bile neugodne, brzo su postale "prilično dosadne" i samo još jedan zadatak koji je trebalo obaviti. Produkcija je bila toliko velika da su se morale provoditi i stroge mjere sigurnosti. S obzirom na važnost rekvizita, članovi glumačke ekipe ponekad su bili nasumično pretraživani kako bi se osiguralo da nitko nije uzeo neki od predmeta za uspomenu. To se pokazalo kao mudar potez, jer je sam Daniel Radcliffe tijekom snimanja cijele franšize slomio gotovo osamdeset čarobnih štapića, koje je često koristio kao bubnjarske palice.

Odrastanje pred očima svijeta

Jedan od najfascinantnijih aspekata franšize jest činjenica da je publika doslovno gledala glavne glumce kako odrastaju. Kada je snimanje započelo 2000. godine, Daniel Radcliffe imao je jedanaest, Rupert Grint dvanaest, a Emma Watson deset godina. Tijekom deset godina i osam filmova, transformirali su se iz djece u mlade ljude, paralelno sa svojim likovima.

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Autorica J. K. Rowling nazvala ih je, uz Toma Feltona (Draco Malfoy), Matthewa Lewisa (Neville Longbottom), Evannu Lynch (Luna Lovegood) i Bonnie Wright (Ginny Weasley), svojom "Velikom sedmorkom". Upravo je ta autentičnost sazrijevanja bila ključna za emotivnu povezanost s publikom. Zbog toga je redatelj David Yates bio izričito protiv ideje da se za scenu epiloga, smještenu devetnaest godina u budućnost, angažiraju stariji glumci. Inzistirao je na tome da upravo originalna postava, pod maskama i šminkom, odigra odrasle verzije svojih likova, smatrajući da bi sve drugo bilo nepoštovanje prema putovanju koje su i glumci i publika prošli zajedno.

Detalji skriveni u kadrovima

Posljednji filmovi krcati su sitnim detaljima koji nagrađuju pažljive gledatelje. U sceni u londonskom kafiću, na zidu se može vidjeti poster za predstavu "Equus", u kojoj je Daniel Radcliffe u to vrijeme glumio na kazališnim daskama. Glumci su također imali značajan utjecaj na svoje likove. Emma Watson inzistirala je da se na setu Hermionine sobe doda još više knjiga, dok je Evanna Lynch sama osmislila plesne pokrete svoje Lune Lovegood za scenu vjenčanja, kao i mnoge ukrase u obiteljskoj kući Lovegoodovih. Razina detalja u produkciji bila je zapanjujuća.

Za scenu u trezoru banke Gringotts, odjel za rekvizite izradio je više od dvjesto deset tisuća kovanica. Do kraja franšize, ožiljak u obliku munje nanesen je na čelo Daniela Radcliffea i njegovih dvojnika otprilike pet tisuća i osamsto puta, a glumac je promijenio čak sto šezdeset pari naočala. Ovi detalji svjedoče o predanosti i strasti koja je utkana u svaki kadar, čineći "Darove smrti" dostojnim i emotivnim krajem jedne od najvećih priča našeg vremena.

*uz korištenje AI-ja