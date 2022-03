Skromni stan Scarlett Johansson razočarao obožavatelje: 'Daleko je ovo od luksuza, nije ni skup'

Holivudska glumica Scarlett Johansson (38) uspjela je nakon dvije godine prodati svoj djevojački stan za 12 milijuna kuna. Glumica je u njemu živjela nakon dva propala braka, a njujorški penthouse stavila je na prodaju nakon udaje za komičara Colina Josta (39).

Zvijezda Marvelovih filmova je nekretninu od 117 četvornih metara kupila 2008. godine za malo više od 14 milijuna kuna, prenosi New York Post. Glumica je tako na njemu izgubila dva milijuna kuna.

Prostrani stan s pogledom na East River ima dvije spavaće sobe i dvije kupaonice, veliki dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu, te vlastiti walk-in ormar.

Fotografije stana su dostupne na internetu nakon što je stavljen u prodaju, a obožavatelji nisu bili previše oduševljeni.

- Daleko je ovo od luksuza, uočite niske stropove, malu kvadraturu soba. To što se to zove penthouse i što je u staklu ne sakriva činjenicu da je to stan veličine kutije za cipele - komentirao je jedan.

- Ovo uopće nije neki raskošan dom, a nije čak ni nešto skup po njujorškim standardima - rekao je drugi razočarani obožavatelj.

U ulozi superjunakinje Crne udovice u čak šest Marvelovih filmova, glumica je zaradila 56 milijuna dolara.

