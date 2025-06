Skunk Anansie stižu na Šalatu: 'Zagrebačka publika je uvijek spremna i uzbuđena za koncert'

Britanske rock ikone Skunk Anansie vraćaju se na zagrebački stadion Šalata u nedjelju, 20. srpnja, a ususret koncertu poručuju: “Imamo osjećaj da je publika u Zagrebu uvijek spremna za koncert”, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Jedan od najboljih live bendova posljednjih desetljeća, Skunk Anansie se vraćaju ovog ljeta na zagrebačku Šalatu, nakon što je tijekom turneje za 25 godina benda Zagreb bio jedini grad u regiji koji je dva puta ugostio bend. U sklopu velike turneje predstavit će novo poglavlje u radu i novu produkciju.

“Zagrebačka publika je energična i uzbuđena. U nekim gradovima publika želi da ih se zabavlja bez da se oni potrude. Zagreb je uvijek u raspoloženju - “Idemo, koncert je, svi smo u ovome zajedno”, izjavila je pjevačica Skin za Top radio.

Više od 30 godina je prošlo otkad su Skunk Anansie debitirali s moćnim singlom „Selling Jesus“, a pažnju su privukli kombinacijom alternativne glazbe, rocka i punka. Pokazujući multikulturalnost, stihovi su uvijek reflektirali socijalne i političke teme, a zbog krizmatične vokalistice Skin bend je postao globalno prepoznatljiv.

Novi album prvi je studijski materijal nakon devet godina. “The Painful Truth” ranije je najavljen singlovima poput “An Artist Is An Artist”, “Lost And Found” i “Animal”, a kritika složno hvali materijal koji pokazuje bend na vrhuncu snage.