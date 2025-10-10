Obavijesti

SkyShowtime otkriva koje serije volite: Uz ovih 10 naslova ste grijali kauč prošlih tjedan dana

SkyShowtime otkriva koje serije volite: Uz ovih 10 naslova ste grijali kauč prošlih tjedan dana
Drame, krimići, znanstvena fantastika... Nema čega nema na popisu najgledanijih serija SkyShowtimea u Hrvatskoj. Koji je vaš sljedeći odabir?

Protekli tjedan je po top listi najgledanijih serija platforme SkyShowtime bio vrlo šarolik u Hrvatskoj. Od akcijskih serija do znanstvene fantastike, provjerite što je najbolje "prošlo" kod domaće publike.

1. Tulsa King 

Nakon 25 godina u zatvoru, mafijaški capo Dwight Manfredi seli se u Tulsu gdje gradi novi kriminalni imperij. Sylvester Stallone briljira u glavnoj ulozi. 

SAD, 2022., Akcija

2. Star Trek: Strange New Worlds 

Kapetan Pike, Spock i ekipa istražuju nove svjetove u godinama prije dolaska kapetana Kirka na USS Enterprise. Prava poslastica za fanove SF-a! 

SAD, 2022., Znanstvena fantastika

3. MobLand 

Sukob dviju mafijaških obitelji prijeti uništiti sve oko njih. Napeta kriminalistička serija s Tomom Hardyjem i Pierceom Brosnanom. 

UK, 2025., Krimić

4. Dexter: Resurrection 

Dexter se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom. Povratak kultnog serijskog ubojice donosi napetost i mračne obrate. 

SAD, 2025., Krimić

5. Poker Face 

Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži i na svom putovanju rješava neobične zločine. Svaka epizoda je nova misterija! 

SAD, 2023., Krimić

6. Your Honor 

Sudac iz New Orleansa suočava se s moralnim dilemama kad njegov sin postane dio kriminalne zavjere. Glavnu ulogu tumači Bryan Cranston. 

SAD, 2020., Drama

7. Suits LA 

Ted Black, bivši savezni tužitelj, vodi odvjetničku firmu u Los Angelesu i suočava se s velikim profesionalnim i osobnim izazovima. 

SAD, 2025., Drama

8. Warehouse 13 

Dvoje agenata čuva tajni magazin s opasnim artefaktima i putuje svijetom kako bi ih spriječili u izazivanju katastrofe. 

SAD, 2009., Drama

9. Atomic 

Neobično prijateljstvo nastaje kada diler droge i tajanstveni bjegunac zajedno prevoze obogaćeni uran kroz Sjevernu Afriku i Bliski Istok, dok ih prate CIA i MI6. 

UK, 2025., Akcija

10. The Good Fight 

Nakon financijskog skandala, odvjetnica Diane Lockhart i njezina kumče Maia Rindell počinju iznova u prestižnoj odvjetničkoj firmi u Chicagu. 

SAD, 2017., Drama
 

