SkyShowtime otkriva koje serije volite: Uz ovih 10 naslova ste grijali kauč prošlih tjedan dana
Protekli tjedan je po top listi najgledanijih serija platforme SkyShowtime bio vrlo šarolik u Hrvatskoj. Od akcijskih serija do znanstvene fantastike, provjerite što je najbolje "prošlo" kod domaće publike.
1. Tulsa King
Nakon 25 godina u zatvoru, mafijaški capo Dwight Manfredi seli se u Tulsu gdje gradi novi kriminalni imperij. Sylvester Stallone briljira u glavnoj ulozi.
SAD, 2022., Akcija
2. Star Trek: Strange New Worlds
Kapetan Pike, Spock i ekipa istražuju nove svjetove u godinama prije dolaska kapetana Kirka na USS Enterprise. Prava poslastica za fanove SF-a!
SAD, 2022., Znanstvena fantastika
3. MobLand
Sukob dviju mafijaških obitelji prijeti uništiti sve oko njih. Napeta kriminalistička serija s Tomom Hardyjem i Pierceom Brosnanom.
UK, 2025., Krimić
4. Dexter: Resurrection
Dexter se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom. Povratak kultnog serijskog ubojice donosi napetost i mračne obrate.
SAD, 2025., Krimić
5. Poker Face
Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži i na svom putovanju rješava neobične zločine. Svaka epizoda je nova misterija!
SAD, 2023., Krimić
6. Your Honor
Sudac iz New Orleansa suočava se s moralnim dilemama kad njegov sin postane dio kriminalne zavjere. Glavnu ulogu tumači Bryan Cranston.
SAD, 2020., Drama
7. Suits LA
Ted Black, bivši savezni tužitelj, vodi odvjetničku firmu u Los Angelesu i suočava se s velikim profesionalnim i osobnim izazovima.
SAD, 2025., Drama
8. Warehouse 13
Dvoje agenata čuva tajni magazin s opasnim artefaktima i putuje svijetom kako bi ih spriječili u izazivanju katastrofe.
SAD, 2009., Drama
9. Atomic
Neobično prijateljstvo nastaje kada diler droge i tajanstveni bjegunac zajedno prevoze obogaćeni uran kroz Sjevernu Afriku i Bliski Istok, dok ih prate CIA i MI6.
UK, 2025., Akcija
10. The Good Fight
Nakon financijskog skandala, odvjetnica Diane Lockhart i njezina kumče Maia Rindell počinju iznova u prestižnoj odvjetničkoj firmi u Chicagu.
SAD, 2017., Drama
