Top 10 naslova na Disney+

Disney+ i ovog tjedna donosi pregršt zabave za sve uzraste! Pogledajte koji su filmovi i serije osvojili hrvatsku publiku i našli se na samom vrhu najgledanijih naslova. Pripremite kokice i uživajte u hitovima koji su obilježili ovaj tjedan na Disney+!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Zootopia 2 (IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%)

Ova animirana avantura vraća nas u životinjski grad Zootopiju, gdje se policajci Judy Hopps i Nick Wilde suočavaju s novom velikom misterijom. Dolazak zagonetnog Garyja De’Snakea okreće grad naglavačke, a Judy i Nick moraju pod krinkom istražiti nepoznate dijelove grada. Film obiluje humorom, akcijom i toplim porukama o prijateljstvu. U glavnim ulogama: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Shakira, Idris Elba. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski)

2. Bluey's Big Play (IMDB: 7.5)

Obiteljska komedija iz Australije prati simpatičnu plavu psićicu Bluey i njezinu sestru Bingo, koje pokušavaju natjerati tatu da se makne s vreće za grah i igra s njima. Film je prepun smijeha, igre i toplih obiteljskih trenutaka. Glume: Dave McCormack, Melanie Zanetti. (Australija, 2025., Komedija, Obiteljski)

3. Love Story (IMDB: 7.0)

Antologijska serija donosi istinite i dirljive ljubavne priče koje su osvojile svijet. Svaka epizoda prikazuje novu ljubavnu sagu, s bogatom glumačkom postavom: Sarah Pidgeon, Paul Kelly, Grace Gummer, Naomi Watts. (SAD, 2026., Drama, Romantika, Serija)

4. High Potential (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)

Kriminalistička serija prati samohranu majku Morgan, koja ima iznimnu sposobnost rješavanja zločina, što je dovodi u neobično partnerstvo s iskusnim detektivom. Dinamična radnja i zanimljivi likovi čine ovu seriju pravim hitom. Glavne uloge: Kaitlin Olson, Daniel Sunjata. (SAD, 2024., Krimi, Serija)

5. Paradise (IMDB: 7.9)

Napeta drama smještena u elitnu zajednicu gdje mir narušava šokantno ubojstvo. Istraga otkriva mračne tajne stanovnika i dovodi do neočekivanih obrata. U glavnim ulogama: Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson. (SAD, 2025., Drama, Kriminalistička serija)

6. 2012 (IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 39%)

Spektakularni znanstveno-fantastični film o globalnoj katastrofi koja prijeti uništenju čovječanstva. Dok svjetski lideri pokušavaju spasiti civilizaciju, običan čovjek bori se za svoju obitelj. Glume: John Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson. (SAD, 2009., Znanstvena fantastika, Katastrofa)

7. Zootopia (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 98%)

Originalna animirana senzacija prati zeku Judy Hopps, prvu zečju policajku u Zootopiji, koja uz pomoć lukavog lisca Nicka mora riješiti svoj prvi veliki slučaj. Film je osvojio srca gledatelja svih uzrasta. Glume: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Shakira. (SAD, 2016., Animacija, Obiteljski)

8. Scrubs (IMDB: 8.7)

Vrhunska humoristična serija o mladim liječnicima i njihovim izazovima u bolnici Sacred Heart. Novi i stari likovi donose obilje smijeha, emocija i iznenađenja. Glavne uloge: Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke. (SAD, 2026., Komedija, Serija)

9. Predator: Badlands (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 86%)

Napeti znanstveno-fantastični akcijski film prati mladog Predatora izopćenog iz svog klana koji, uz pomoć oštećenog androida, kreće u potragu za ultimativnim protivnikom. Glavne uloge: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi. (SAD, 2025., SF, Akcija)

10. Brave (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 79%)

Animirani film smješten u mistične Škotske visoravni, gdje princeza Mérida krši tradiciju i nenamjerno izaziva kaos u kraljevstvu. U pokušaju da ispravi pogrešku, kreće u čarobnu avanturu. Glavne uloge: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson. (SAD, 2012., Animacija, Obiteljski)