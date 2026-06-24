SkyShowtime: Top 10 filmova

SkyShowtime i ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih filmova koji su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton, provjerite našu aktualnu top listu najgledanijih naslova s detaljnim opisima i ocjenama.

Top 10 najgledanijih filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj:

1. Wicked: For Good, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 66%

Ovaj glazbeni spektakl prati Glindu i Elphabu koje, suočene s prijetnjom razjarene rulje, moraju zajedno pronaći način kako promijeniti sebe i cijeli Oz. Njihovo prijateljstvo postaje ključ budućnosti, a film obiluje emocijama i fantastičnim prizorima. U glavnim ulogama su Cynthia Erivo i Ariana Grande, a režiju potpisuje Jon M. Chu. (SAD, 2025., mjuzikl, fantasy)

2. Bugonia, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 88%

Teddy, paranoični mladi pčelar, vjeruje da vanzemaljci iz Andromede uništavaju prirodu. Uz pomoć rođaka Dona, otima farmaceutsku direktoricu kako bi spriječio katastrofu. Ova satirična komedija Yorgosa Lanthimosa s Emmom Stone i Jessejem Plemonsom donosi originalnu priču i crni humor. (SAD, 2025., komedija, satira)

3. Top Gun: Maverick, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 96%

Nastavak legendarnog hita prati Petea "Mavericka" Mitchella koji trenira novu generaciju pilota za misiju bez presedana. Film je prepun adrenalina, spektakularnih zračnih scena i emotivnih trenutaka, a Tom Cruise još jednom briljira u glavnoj ulozi. (SAD, 2022., akcija, avijacija)

4. Death of a Unicorn, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 52%

Otac i kći slučajno pregaze jednoroga, a njegovu čudesnu moć želi iskoristiti milijarder. Paul Rudd i Jenna Ortega predvode ovu crnohumornu horor-komediju koja propituje pohlepu i neobične situacije. (SAD, 2025., komedija, horor-komedija)

5. The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 81%

SpongeBob kreće na pustolovinu života kako bi dokazao svoju hrabrost, slijedeći zagonetnog gusarskog duha do najdubljih dijelova oceana. Animirani hit za cijelu obitelj s glasovima Toma Kennyja i Clancyja Browna. (SAD, 2025., animacija, obiteljski)

6. Downton Abbey: The Grand Finale, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 91%

Mary se suočava sa skandalom, a obitelj Crawley proživljava financijsku krizu. Posljednje poglavlje omiljene britanske sage donosi emotivne trenutke i promjene koje oblikuju budućnost Downtona. (UK, 2025., drama, obiteljski)

7. Overlord, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 82%

Američki padobranci padaju iza neprijateljskih linija na dan D, gdje otkrivaju da osim nacista, moraju preživjeti i nadnaravne prijetnje. Intenzivan spoj ratnog trilera i horora s Jovanom Adepom i Wyattom Russellom. (SAD, 2018., horor, ratni)

8. Sonic the Hedgehog 2, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 69%

Sonic i Tails kreću u potragu za smaragdima koji mogu uništiti svijet, dok im prijeti povratak zlog Dr. Robotnika (Jim Carrey). Dinamična avantura za stariju djecu i nostalgične odrasle. (SAD, 2022., avantura, obiteljski)

9. Lucy, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 66%

Scarlett Johansson u ulozi žene koja, nakon što je uhvaćena u opasnoj igri, stječe natprirodne moći i kreće u borbu protiv svojih otmičara. Akcijski triler Luca Bessona prepun je napetosti i vizualnih efekata. (SAD, 2014., akcija, triler)

10. Damsel, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 68%

U malom gradiću u Oregonu, propovjednik Henry i ekscentrični Samuel kreću na opasno putovanje kroz divljinu kako bi pronašli Penelope. Vestern s Robertom Pattinsonom i Miom Wasikowskom istražuje odnose i preživljavanje. (SAD, 2018., vestern, drama)

Koji je vaš favorit s popisa? Javite nam u komentarima i uživajte u najnovijim hitovima na SkyShowtime!

*uz korištenje AI-ja

