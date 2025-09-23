Arena Varaždin će 26. prosinca postati mjesto posebnog glazbenog susreta, koncerta kojim Belan simbolično zaokružuje ovu značajnu obljetničku godinu
Slavljenička 'Regata života' Nene Belana stiže u Varaždin
Jedan od najznačajnijih domaćih kantautora i glazbenika, Neno Belan, ove godine obilježava 40 godina karijere. Nakon nezaboravne večeri u rasprodanoj Areni Zagreb, gdje je u ožujku uz raskošnu produkciju i brojne goste proslavio jubilej koncertom simbolično nazvanim 'Regata života' svoju slavljeničku priču donosi i u Varaždin.
Arena Varaždin će tako 26. prosinca postati mjesto posebnog glazbenog susreta, koncerta kojim Belan simbolično zaokružuje ovu značajnu obljetničku godinu. Impresivan show pred publiku će donijeti uz pratnju benda Fiumens, a ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Evetim.
Tijekom četiri desetljeća stvaranja Neno Belan je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni. Kao frontmen legendarnog sastava Đavoli, obilježio je osamdesete nizom evergreena poput 'Pričaj mi o ljubavi', 'Stojin na kantunu', 'Bambina', 'Dani ljubavi' ili 'Dugo toplo ljeto'.
Nakon razlaza grupe nastavlja uspješnu solo karijeru, koju od kraja devedesetih gradi s Fiumensima, održavajući pritom kontinuiranu kreativnost i status jednog od najvažnijih domaćih autora.
Njegova glazba prepoznatljiva je po spoju britanskog i američkog pop-rocka šezdesetih, dalmatinskog etna i talijanskog belcanta, uz stalno koketiranje s različitim stilovima. Upravo iz tog spoja nastao je osebujan zvuk koji je publika s vremenom počela nazivati 'belanovski pop', izričaj koji mu je donio mjesto u samom vrhu naše pop-rock scene.
Njegovo glazbeno stvaralaštvo nagrađeno je i brojnim priznanjima - do danas je osvojio 16 Porina, uključujući nagrade za pjesmu godine, album godine i duet godine, dok su pjesme poput 'Rijeka snova' i 'Zar više nema nas' bile među najizvođenijim radijskim singlovima u Hrvatskoj.
Singlovi kao što su 'Sunny Day', 'Rijeka snova', 'Divojka sa juga', 'Kiša' i 'Oceani ljubavi' već su desetljećima prisutne u radijskom eteru, na festivalima i u osobnim pričama publike.
Varaždinski koncert donosi priliku da se te pjesme ponovno dožive u posebnoj atmosferi - u velikom završnom slavljeničkom koncertu kojim će Neno Belan obilježiti 40 godina stvaranja i zajedničkih uspomena s publikom.
