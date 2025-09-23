Obavijesti

Show

Komentari 0
40 GODINA KARIJERE

Slavljenička 'Regata života' Nene Belana stiže u Varaždin

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Slavljenička 'Regata života' Nene Belana stiže u Varaždin
8
Foto: PROMO

Arena Varaždin će 26. prosinca postati mjesto posebnog glazbenog susreta, koncerta kojim Belan simbolično zaokružuje ovu značajnu obljetničku godinu

Jedan od najznačajnijih domaćih kantautora i glazbenika, Neno Belan, ove godine obilježava 40 godina karijere. Nakon nezaboravne večeri u rasprodanoj Areni Zagreb, gdje je u ožujku uz raskošnu produkciju i brojne goste proslavio jubilej koncertom simbolično nazvanim 'Regata života' svoju slavljeničku priču donosi i u Varaždin.

KONCERT U ZAGREBU Neno Belan je za Boogaloo najavio 'posebna iznenađenja'
Neno Belan je za Boogaloo najavio 'posebna iznenađenja'

Arena Varaždin će tako 26. prosinca postati mjesto posebnog glazbenog susreta, koncerta kojim Belan simbolično zaokružuje ovu značajnu obljetničku godinu. Impresivan show pred publiku će donijeti uz pratnju benda Fiumens, a ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Evetim.

Foto: Davor Dragicevic

Tijekom četiri desetljeća stvaranja Neno Belan je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni. Kao frontmen legendarnog sastava Đavoli, obilježio je osamdesete nizom evergreena poput 'Pričaj mi o ljubavi', 'Stojin na kantunu', 'Bambina', 'Dani ljubavi' ili 'Dugo toplo ljeto'.

Foto: Davor Dragicevic

Nakon razlaza grupe nastavlja uspješnu solo karijeru, koju od kraja devedesetih gradi s Fiumensima, održavajući pritom kontinuiranu kreativnost i status jednog od najvažnijih domaćih autora.

POMOGLI MU DOKTORI Belan: Pred koncert u Areni sam imao zdravstvenih problema...
Belan: Pred koncert u Areni sam imao zdravstvenih problema...

Njegova glazba prepoznatljiva je po spoju britanskog i američkog pop-rocka šezdesetih, dalmatinskog etna i talijanskog belcanta, uz stalno koketiranje s različitim stilovima. Upravo iz tog spoja nastao je osebujan zvuk koji je publika s vremenom počela nazivati 'belanovski pop', izričaj koji mu je donio mjesto u samom vrhu naše pop-rock scene.

Foto: Davor Dragicevic

Njegovo glazbeno stvaralaštvo nagrađeno je i brojnim priznanjima - do danas je osvojio 16 Porina, uključujući nagrade za pjesmu godine, album godine i duet godine, dok su pjesme poput 'Rijeka snova' i 'Zar više nema nas' bile među najizvođenijim radijskim singlovima u Hrvatskoj.

TRODNEVNI PAN FEST FOTO Neno Belan i Fiumensi su zatvorili feštu u Koprivnici...
FOTO Neno Belan i Fiumensi su zatvorili feštu u Koprivnici...

Singlovi kao što su 'Sunny Day', 'Rijeka snova', 'Divojka sa juga', 'Kiša' i 'Oceani ljubavi' već su desetljećima prisutne u radijskom eteru, na festivalima i u osobnim pričama publike.

Varaždinski koncert donosi priliku da se te pjesme ponovno dožive u posebnoj atmosferi - u velikom završnom slavljeničkom koncertu kojim će Neno Belan obilježiti 40 godina stvaranja i zajedničkih uspomena s publikom.

Foto: Davor Dragicevic

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'
EVO KAKO SE MIJENJAO

Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'

Prije 10 godina publika ga je gledala u reality showu u kojem je prvo ljubio Splićanku Steffani Banić, a Riječanka Barbara Šegetin nije mu uzvratila osjećaje
Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav
Fešta godine

Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav

Ako ste mislili da je Maja Šuput u nedjelju 'samo' proslavila svoj 46. rođendan u Botanistu, varate se. Tek je naknadno otkrila da njezin glamurozni tulum nije bio samo rođendanski, nego i razvodni. Da, dobro ste pročitali: 'Divorce & Birthday party'. Dok bi mnogi kraj braka dočekali u tišini i tuzi, Maja je sve pretvorila u feštu.
Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality
EKSKLUZIVNO O ŽIVOTU NAKON SHOWA

Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića, koji je u međuvremenu došao do 165 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025