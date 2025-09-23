Slavljenička 'Regata života' Nene Belana stiže u Varaždin

Jedan od najznačajnijih domaćih kantautora i glazbenika, Neno Belan, ove godine obilježava 40 godina karijere. Nakon nezaboravne večeri u rasprodanoj Areni Zagreb, gdje je u ožujku uz raskošnu produkciju i brojne goste proslavio jubilej koncertom simbolično nazvanim 'Regata života' svoju slavljeničku priču donosi i u Varaždin.

Arena Varaždin će tako 26. prosinca postati mjesto posebnog glazbenog susreta, koncerta kojim Belan simbolično zaokružuje ovu značajnu obljetničku godinu. Impresivan show pred publiku će donijeti uz pratnju benda Fiumens, a ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Evetim.

Foto: Davor Dragicevic

Tijekom četiri desetljeća stvaranja Neno Belan je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni. Kao frontmen legendarnog sastava Đavoli, obilježio je osamdesete nizom evergreena poput 'Pričaj mi o ljubavi', 'Stojin na kantunu', 'Bambina', 'Dani ljubavi' ili 'Dugo toplo ljeto'.

Foto: Davor Dragicevic

Nakon razlaza grupe nastavlja uspješnu solo karijeru, koju od kraja devedesetih gradi s Fiumensima, održavajući pritom kontinuiranu kreativnost i status jednog od najvažnijih domaćih autora.

Njegova glazba prepoznatljiva je po spoju britanskog i američkog pop-rocka šezdesetih, dalmatinskog etna i talijanskog belcanta, uz stalno koketiranje s različitim stilovima. Upravo iz tog spoja nastao je osebujan zvuk koji je publika s vremenom počela nazivati 'belanovski pop', izričaj koji mu je donio mjesto u samom vrhu naše pop-rock scene.

Foto: Davor Dragicevic

Njegovo glazbeno stvaralaštvo nagrađeno je i brojnim priznanjima - do danas je osvojio 16 Porina, uključujući nagrade za pjesmu godine, album godine i duet godine, dok su pjesme poput 'Rijeka snova' i 'Zar više nema nas' bile među najizvođenijim radijskim singlovima u Hrvatskoj.

Singlovi kao što su 'Sunny Day', 'Rijeka snova', 'Divojka sa juga', 'Kiša' i 'Oceani ljubavi' već su desetljećima prisutne u radijskom eteru, na festivalima i u osobnim pričama publike.

Varaždinski koncert donosi priliku da se te pjesme ponovno dožive u posebnoj atmosferi - u velikom završnom slavljeničkom koncertu kojim će Neno Belan obilježiti 40 godina stvaranja i zajedničkih uspomena s publikom.

Foto: Davor Dragicevic