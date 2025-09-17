Obavijesti

KONCERT U ZAGREBU

Neno Belan je za Boogaloo najavio 'posebna iznenađenja'

Piše Davor Lugarić,
Foto: Damir Špehar/Pixsell

'Pričaj mi o ljubavi', 'Dotakni me usnama', 'Sunčan dan'... samo je dio pjesama koje će pjevač otpjevati u zagrebačkom klubu 3. listopada

Nakon što je ove godine trijumfalno proslavio 40 godina karijere u rasprodanoj Areni Zagreb, jedan od najvoljenijih kantautora domaće scene, Neno Belan, vraća se u glavni grad, ovaj put u klupskom izdanju koje publika čeka već godinama! "Jesensku sezonu" u zagrebačkom Boogaloou otvorit će 3. listopada. Belan će izvesti presjek svoje karijere, od ranih rock početaka i legendarnih Đavola pa do sada.

Na pozornici će mu se ponovo pridružiti glazbenici koji će dodatno obogatiti već snažan zvuk benda i donijeti novu dimenziju dobro poznatim pjesmama. Belan će izvesti presjek svoje karijere, od ranih rock početaka i legendarnih Đavola, preko mediteranskih balada, do zaraznih plesnih hitova koje znamo napamet. 'Pričaj mi o ljubavi', 'Dotakni me usnama', 'Sunčan dan', 'Rijeka snova', 'Stojin na kantunu... 

- Cijela ova slavljenička turneja obilježena je energijom, toplinom i velikim brojem gostujućih glazbenika koji su se pridružili našem putovanju – od brass sekcija, udaraljki, do posebnih glazbenih iznenađenja... Tako će biti i u Boogaloou, gdje stižemo u punom sastavu, s dodatnim glazbenim začinima i dragim gostima – jer ova proslava nije potpuna bez zajedništva i iznenađenja koja se pamte! Ovim koncertom želimo Zagrebu pokloniti još jedan glazbeni podsjetnik na ono što smo zajedno doživjeli - sve pjesme koje su obilježile generacije, svu ljubav, ples i nostalgiju koja je ispunila Arenu“- najavio je Neno Belan zajedno sa svojim bendom...

