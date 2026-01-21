Slavna glumica udavala se četiri puta, zbog muža koji ju je varao nakratko je prekinula karijeru

Film "Thelma & Louise" pozicionirao je Geenu Davis među najpopularnije glumice Hollywooda krajem 90-ih godina, a na scenu se probila puno ranije. Rođena je kao Virginia Elizabeth Davis 21. siječnja 1956. godine u američkom Massachusettsu, gdje je i odrasla. Odmalena se zanimala za glazbu te je još kao djevojčica naučila svirati flautu, a u tinejdžerskim godinama svirala je orgulje u lokalnoj crkvi. U srednjoj školi je bila glavna navijačica sportske ekipe. U to ju je vrijeme počela zanimati gluma, a kraj srednje škole odradila je na razmjeni u Švedskoj. Naučila je tečno pričati švedski te se čak i zaručila za kolegu iz razreda, Marsa Dahlskölda, s kojim je ostala u kontaktu čitav život.

Davis je htjela upisati glumu na Sveučilištu u Bostonu, no propustila je prijemni ispit jer je tada još živjela u Švedskoj. Na prvoj godini fakulteta prebacila se na željeno sveučilište, nakon kojeg je započela karijeru modela. Režiser Sydney Pollack uočio ju je taman dok je razmatrao tko bi mogao glumiti u filmu "Tootsie" te ju je angažirao kao glumicu. Film se danas smatra klasikom, a dobio je čak deset nominacija za nagradu Oscar. Geena Davis nastavila je dobivati uloge te je glumila u nizu filmova i serija tijekom 80-ih godina.

Bilo je jasno da je nova zvijezda na sceni kada ju je redatelj Tim Burton angažirao na filmu "Bubimir" 1988. u kojem je glumila uz Aleca Baldwina, Michaela Keatona i Winonu Ryder. Film je dobio brojne pozitivne kritike te je Geena Davis postala poznato ime. Iste godine pojavila se i u "Slučajnom turistu", za koji je dobila Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu.

Foto: Hubert Boesl

Jednu od najupamćenijih uloga odigrala je 1991. Ridley Scott odabrao ju je da uz Susan Sarandon utjelovi duo "Thelma & Louise". Film je postao feministički klasik koji je utjecao na niz naslova koji su se snimali nakon njega. Davis je dobila nominaciju za Oscara, Zlatni globus i nagradu BAFTA. Godinu kasnije pojavila se uz Madonnu i Toma Hanksa u "A League of Their Own" te je u to vrijeme bila na vrhuncu slave. Ipak, "Cutthroat Island" označio je pauzu njezine karijere, a radi se o filmu koji je zabilježio dotad najveći gubitak na blagajnama kina. Geena Davis tada se povukla sa scene na neko vrijeme, a mislila je kako joj je karijera nepovratno uništena.

Prijelaz milenija donio je novu fazu njezine karijere. Uspjehe je nizala u franšizi "Stuart Mali", nakon koje je glumila u vlastitom sitcomu "The Geena Davis Show". Nastavila je raditi na serijama, no tada je sama priznala kako nije imala sreće te je bila razočarana što njezini naslovi nisu imali očekivanu gledanost. Srećom, neuspjeh ju nije pokolebao te je imala gostovanja u "Uvodu u anatomiju" te brojnim drugim serijama.

Prije četiri godine Geena Davis objavila je memoare "Dying of Politeness: A Memoir", u kojima je opisala čitav svoj karijerni put.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Slavna glumica udavala se četiri puta te ima troje djece. Prvi put je u bračnu luku uplovila 1981. s restauratorom Richardom Emmolom, no razišli su se dvije godine kasnije. Nakon njega kratko je ljubila kolegu iz filma "Thelma & Louise" Christophera McDonalda te su se čak i zaručili, no ni njihova ljubav nije bila dugoga vijeka.

Drugog supruga, glumca Jeffa Goldbluma, upoznala je na setu filma "Transylvania 6-5000". Vjenčali su se u studenom 1987. godine te su se kasnije zajedno pojavili u još dva filma. Iako su se rastali tri godine nakon, Geena je za časopis People 2022. rekla da joj je taj brak bio najmagičnije razdoblje života.

Poslije kraha braka s Goldblumom kratko je bila u vezi s Gavinom de Beckerom, a kružile su glasine i da ljubi Brada Pitta. Redatelja Rennyja Harlina upoznala je 1993. te su se vjenčali nakon pet mjeseci veze. Razišli su se četiri godine kasnije, dan nakon što je njezina asistentica rodila sina za kojeg se ispostavilo da je Harlinov.

Plastični kirurg Reza Jarrahy bio joj je idući dečko, a vjenčali su se 2001. Zajedno su dobili troje djece te su zajedno bili dvadeset godina prije nego su objavili da se rastaju.