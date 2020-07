Slavni američki komičar razvodi se nakon pet godina braka

<p>Proslavljeni komičar i glumac <strong>Tracy Morgan</strong> (51) razvodi se nakon pet godina braka od i supruge <strong>Megan Wollover</strong> (33), prenose brojni američki mediji. Par ima sedmogodišnju kćer, a razlozi zbog kojih se razvode javnosti zasad nisu poznati.</p><p>- Nažalost, nakon pet godina braka, Megan i ja se razvodimo. Ovo je teško razdoblje za sve uključene pa vas molim da poštujete našu privatnost - izjavio je komičar za magazin Page Six. </p><p>Domaćoj publici Morgan je najpoznatiji po ulozi u seriji '30 Rock', dok je veliku popularnost u SAD-u stekao u showu 'Saturday Night Live', kao i ulogama u nekolicini komedija. </p><p>Morganu je to bio drugi brak, a izvor blizak obitelji rekao je medijima kako je krah braka stigao 'iz vedra neba' te da prijatelji para to nisu očekivali. S prvom suprugom,<b> Sabinom Morgan, </b>Tracy<b> </b>je bio u braku 23 godine. Rastali su se 2009. godine, a zajedno imaju troje odrasle djece. </p>