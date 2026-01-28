Slavni hobit na sceni je otkako je bio dječak, radio je i kao DJ

Glumac Elijah Wood nerijetko je u intervjuima govorio kako pokušava "s obje noge biti čvrsto na zemlji". Uvjeren je da brojne zvijezde vlastitim ponašanjem privlače previše pažnje, no za njega je opušteni stav bit života. Slavni glumac rođen je 28. siječnja 1981. godine u američkoj Iowi. Kada mu je bilo sedam godina, majka ga je vodila na natjecanja ljepote, a komentirala je kako je razlog tome njegova nestašna priroda. Na jednom događaju u Los Angelesu, Woodovoj majci prišao je stranac koji joj je savjetovao da sina krene voditi na audicije za filmove i serije.

Samo tjedan dana kasnije, mladi Elijah se s majkom preselio u Hollywood, gdje je u roku od godine dana debitirao u video spotu za pjesmu "Forever Your Girl" Paule Abdul. Nije prošlo dugo i počeo je dobivati ozbiljnije uloge u filmovima. Pojavio se u drugom nastavku filma "Povratak u budućnost" te u trileru "Internal Affairs". Brzo je napredovao te mu je idući projekt bio film "Forever Young" u kojem je glumio uz Mela Gibsona. Imao je 11 godina kada se s Macaulayjem Culkinom pojavio u naslovu "The Good Son". Do kraja 90-ih godina Elijah se pokušavao odmaknuti od žanra romantične komedije te je počeo tražiti ozbiljnije uloge.

"The Ice Storm" bio mu je prvi ozbiljniji film, a godinu kasnije briljirao je u "Deep Impact". Gledajući unazad njegovu karijeru, činilo se kako je sve vodilo prema tome da utjelovi slavnoga hobita u trilogiji "Gospodari prstenova". Sredinom 90-ih izjavio je da mu je "Hobit" omiljena knjiga, a čim je čuo da se priprema snimanje slavne trilogije "Gospodari prstenova", napravio je sve da dođe na audiciju te je čak bio na govornim vježbama kako bi usvojio britanski naglasak.

- Bio sam oduševljen kada sam dobio ulogu, nisam mogao ni govoriti. Moja sestra je trčala kroz kuću vrišteći od uzbuđenja - komentirao je Elijah za časopis Hello. Froddo Baggins do danas mu je ostala najpoznatija uloga, a u međuvremenu je glumio u čitavom nizu filmova kao što su "Sin City", "Vječni sjaj nepobjedivog uma", "I Don't Feel at Home in This World Anymore" te serijama "Wilfred", "Dirk Gently's Holistic Detective Agency" i "Yellowjackets".

Elijah Wood pojavio se u spotovima bendova The Cranberries, Danko Jones i Beastie Boys, a 10 godina je vodio vlastitu diskografsku kuću. Radio je i kao DJ.

Privatnim životom pokušavao je ostati dalje od svjetala reflektora. Dansku filmsku producenticu Mette-Marie Kongsved upoznao je 2017., a godinu kasnije postali su par. Vjenčali su se 2022. godine te zajedno imaju dvoje djece, a žive u Los Angelesu, gdje se i dalje bave glumom i filmskom produkcijom.