Slavni parovi koji su se vjenčali pa se onda rastali u roku keks

Zlatno pravilo 21. stoljeća glasi: 'Ako nije objavljeno na Instagramu, nije se ni dogodilo', pa shodno tome raspad braka nikad nije bilo lakše primijetiti. Prije nego što se potpišu papiri za razvod, parovi najčešće izbrišu zajedničke fotografije s profila što odmah pokrene brojne glasine o ljubavnom krahu.

Foto: Privatni album

Bivša Big Brother stanarka Tina Šegetin (28) jedna je od onih koja je brzo uplovila, a ekspresno isplovila iz bračne luke. Posljednjih mjeseci manekenka nije stavljala zajedničke fotografije na društvene mreže, čime je dala naslutiti da je njezinoj romansi s Racom Jovanovićem (32) došao kraj.

Foto: PIXSELL

- Već tri mjeseca ne živimo zajedno. U to vrijeme smo predali papire za razvod braka. Nismo se rastali u neprijateljskim odnosima. Jednostavno, bila je riječ o neslaganju karaktera i temperamenta, a i dolazimo iz dvije različite sredine - rekla nam je Tina i dodala kako je isprva ona odlučila da se želi razvesti, a ubrzo se i suprug složio s njom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sad sam u Beogradu, gdje živim, s Barbarom i majkom Jasenkom. Bila sam sa sestrom i prijateljicom na ljetovanju u Crnoj Gori, odmarale smo mozak... – govori Tina.

Foto: Instagram

Sestre Šegetin trenutačno rade na jednom projektu o kojem zasad ne žele govoriti. Iako joj brak nije potrajao, Tina ne smatra da joj je rastava životni neuspjeh.

- Kad nešto ne ide, bolje je prekinuti. Lijepo je da smo se rastali na civilizirani način, bez nekih tenzija. Možda smo i prebrzo uletjeli u taj brak. Ostali smo u normalnim odnosima, bitno mi je da s nekim mogu popiti kavu kad se sretnemo na ulici nakon prekida – kaže Tina.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Priznaje da su joj frajeri ulijetali na ljetovanju, ali o dečkima ne razmišlja.

- Ne razmišljam o vezama. Prošlo mi je kroz glavu da smo možda prebrzo uletjeli u taj brak, ali dobro. On je bio super, pljuvala bih po sebi da sad ružno govorim o njemu. Majka i sestra su me podržale – zaključila je Tina.

Foto: Denis Lončar/privatni album

No nije jedina koja neće dočekati starost s osobom s kojom je završila u braku. 'Dok nas smrt ne rastavi' rekao je i glumac Frano Lasić (64), no brzo je to porekao. Zapravo, ekspresno brzo s obzirom na to da je postavio rekord u trajanju celebrity braka.

Iako je iza sebe već imao propali brak, glumac je 1983. godine oženio Ljiljanu iz Beograda. Fatalna ljubav trajala je samo tri tjedna. Frano je nakon toga dugo izbjegavao matičara. Pokleknuo je tek nakon deset godina, oženivši slovensku manekenku Živu Stupnik. Ni taj brak nije potrajao i taman kad su svi mislili da se Lasić više neće ženiti, glumac je pronašao sreću u 30 godina mlađoj Mileni Matić.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Za vratom, po ovom neslavnom kriteriju, puše mu i bivša manekenka Nina Morić (43), kojoj je 'zauvijek zajedno', trajalo samo dva mjeseca. Iako je mislila da će do kraja života ljubiti milanskog poduzetnika Massimiliana Dossija, Nina je svoje pratitelje na društvenim mrežama obavijestila da ništa ne traje zauvijek, pa tako ni njihova ljubav.

Foto: Instagram

Bračni krah nakon samo osam mjeseci doživio je i pjevač Boris Novković (51). Bivša supruga Ines Katić i pjevač podnijeli su sporazumni zahtjev za razvod braka. To mu sigurno nije bilo strano s obzirom na to da je već tad iza sebe imao dvije supruge. Pet godina proveo je u braku s glumicom Bojanom Gregorić Vejzović (47), a devet s novinarkom Lucijom Matić.

Foto: PIXSELL

Brak na brzaka iskusili su Vlatka Pokos (49) i umirovljeni splitski poduzetnik Josip Radeljak (76). Iako su godinama poslije punili novinske stupce, njihov brak trajao je manje od dvije godine, a razvod se odigrao pred očima javnosti. Burno su se vrijeđali i svađali jer je Dikan tvrdio da ga Vlatka vara s mlađim muškarcem. Tad su se navodno i potukli. Izbacio ju je iz stana dok je na sebi imala samo traperice i majicu. O njihovu odnosu napisana je i knjiga. Naime, Vlatka je 2010. objavila knjigu 'Život u raju', u kojoj je opisala i svoj odnos s bivšim suprugom.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Od starijeg muškarca ne očekujete ono što vam pružaju mlađi i obrnuto - napisala je Vlatka i dodala da je voljela Dikana: 'Kad zavolite osobu, onda zavolite sve na toj osobi... Njene godine, njen izgled, njene vrline, ali i nedostatke - pričala je Vlatka, a ubrzo su na vidjelo počele izlaziti i intimne stvari iz spavaće sobe.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Spasa nije bilo ni braku između Nataše Janjić (37) i Joška Lokasa (47). Brak im je trajao samo godinu i pol, a navodno je glavni razlog prekida bio taj što voditelj nije htio djecu s glumicom. Danas su oboje u sretnim vezama. Joško već nekoliko godina ljubi 22 godine mlađu manekenku Jelenu Katarinu Kapu, a Nataša se prošle godine u tajnosti udala za liječnika Nenada Medančića, s kojim ima sina.