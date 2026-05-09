Slavni pjevač s 13 godina je morao napustiti obiteljski dom, na vrhuncu slave se povukao

Little Richard, rođen kao Richard Wayne Penniman 5. prosinca 1932. godine u Macon, bio je jedan od najutjecajnijih pionira rock’n’roll glazbe. Odrastao je u siromašnoj i brojnoj obitelji kao treće od dvanaestero djece. Njegovo djetinjstvo bilo je obilježeno strogim odgojem i teškim odnosom s ocem Budom Pennimanom, koji se bavio ilegalnom prodajom alkohola i nije skrivao svoje nezadovoljstvo sinovim ponašanjem i ranim znakovima homoseksualnosti. Zbog toga je Richard već sa 13 godina bio prisiljen napustiti obiteljski dom, a odnos s ocem nikada nije uspio obnoviti. Tragedija je dodatno obilježila njegov život kada je njegov otac ubijen ispred jednog bara dok je Richard imao samo 19 godina.

Unatoč teškom obiteljskom okruženju, crkva je igrala ključnu ulogu u njegovu odrastanju. Njegov djed i dvojica ujaka bili su propovjednici, a mladi Richard redovito je sudjelovao u crkvenim okupljanjima gdje je pjevao gospel i učio svirati klavir. Upravo je spoj snažnog gospel izraza i ritmične energije kasnije postao zaštitni znak njegove glazbe.

Nakon što je napustio obiteljski dom, utočište je pronašao kod jedne obitelji u Maconu koja je vodila lokalni klub. Ondje je počeo nastupati i razvijati svoj osebujni stil, prepun energije, teatralnosti i snažnog vokala. Prvu veliku priliku dobio je 1951. godine nakon nastupa na radijskoj postaji u Atlanti, što mu je donijelo ugovor s RCA Recordsom. Ipak, njegove prve pjesme bile su uglavnom blagi blues singlovi koji nisu uspijevali pokazati njegov puni potencijal, pa početni uspjeh nije bio onakav kakvom se nadao.

Pravi preokret dogodio se 1955. godine kada je počeo surađivati s producentom Artom Rupeom iz Specialty Recordsa. U studiju u New Orleansu nastala je pjesma "Tutti Frutti", koja je gotovo preko noći postala veliki hit i lansirala Little Richarda među najveće glazbene zvijezde tog vremena. Uslijedili su hitovi poput "Long Tall Sally", "Good Golly Miss Molly" i "Send Me Some Lovin'". Njegov divlji klavir, snažan glas i provokativni nastupi redefinirali su tadašnju popularnu glazbu i pomogli da rock’n’roll postane globalni fenomen. Zajedno s izvođačima poput Elvisa Presleyja i Jerryja Lee Lewisa postavio je temelje modernog rocka, a njegov utjecaj snažno se osjetio i kod bendova kao što su The Beatles.

Osim glazbene karijere, Little Richard pojavljivao se i u ranim rock filmovima kao što su "Don't Knock the Rock", "The Girl Can't Help It" i "Mister Rock 'n' Roll". Međutim, u trenutku kada je njegova popularnost dosezala vrhunac, ponovno su se javile njegove religijske dvojbe. Godine 1957. iznenada je napustio rock scenu i posvetio se vjeri, propovijedanju i gospel glazbi. Dvije godine kasnije objavio je religiozni album "God Is Real".

Povratak rocku uslijedio je 1964. godine nakon što su Beatlesi obradili njegovu pjesmu "Long Tall Sally". Iako nikada više nije dosegnuo komercijalnu slavu iz pedesetih godina, Little Richard ostao je iznimno važna figura u povijesti glazbe. Njegov doprinos službeno je priznat 1986. godine kada je postao jedan od prvih deset izvođača primljenih u Rock and Roll Kuću slavnih. Tijekom godina dobio je brojna priznanja, uključujući nagradu za životno djelo Nacionalne akademije za diskografsku umjetnost i prestižnu Pioneer nagradu Rhythm & Blues Foundationa.

U kasnijim godinama života njegovo zdravstveno stanje počelo se pogoršavati. Tijekom nastupa u Washingtonu 2012. godine pozlilo mu je na pozornici, a iste godine pretrpio je i srčani udar. Kasnije je izjavio kako nije odmah shvatio da ima srčani udar te da mu je život spasio aspirin koji je uzeo na vrijeme. Kao duboko religiozan čovjek, vjerovao je da mu je Bog pružio novu priliku za život.

Little Richard preminuo je 9. svibnja 2020. godine u Nashvilleu od posljedica raka kostiju. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u povijesti glazbe i ostao zapamćen kao jedan od najvažnijih pionira rock’n’rolla.