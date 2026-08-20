Slavni prekidi obilježili su ljeto

Iako je ljeto vrijeme ljubavi, rezervirano za putovanja udvoje, romantične zalaske sunca i zajedničke fotografije - nekim je slavnim parovima ono donijelo upravo suprotno, a to je kraj ljubavne priče. Jedan za drugim nizali su se prekidi, razvodi i ljubavni preokreti, a neke od veza koje su donedavno djelovale čvrsto preko noći su završile. Sve je počelo od Maje Šuput i Šime Eleza, a posljednji par koji je šokirao javnost su Ksenija Barić i Josip Đerfi iz reality showa “Ljubav je na selu”, koji su donedavno dijelili svoju ljubavnu idilu.

Neposredno prije ljeta, u svibnju je mnoge šokirao prekid Maje Šuput i Šime Eleza. Njihova je priča počela prošloga ljeta, kad se Šime pojavio u spotu za Majinu pjesmu “Nisam ja za male stvari”. Kemija među njima brzo je privukla pozornost, a ubrzo su počela nagađanja da odnos pred kamerama nije samo gluma.

Foto: Instagram

U mjesecima koji su uslijedili postali su jedan od najzanimljivijih domaćih parova. Zajedno su se pojavljivali na događajima, putovali, slavili rođendane i objavljivali fotografije koje nisu ostavljale puno prostora za sumnju da između njih postoji nešto više. Njihova je veza, unatoč razlici u godinama, djelovala sve ozbiljnije.

A onda je stigao kraj. Maja je bila ta koja je potvrdila da više nisu zajedno.

- Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost - izjavila je Maja za Novu TV, a isto je potvrdio i Šime.

On je i nedavno za Story ispričao kako se nosio s prekidom i jesu li on i Maja i dalje u kontaktu.

Prekid PR veze, kako ju je javnost rado nazivala? Ispuniš dane aktivnostima, poslom, posvetiš se sebi ili nečem novom čemu predaš fokus i samo guraš naprijed, objasnio je Šime i dodao kako "život ne pripada prošlosti". Otkrio je kako on i Šuput nisu ostali u kontaktu, ali nisu ni u svađi.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- Ostalo je uzajamno poštovanje, 'good luck' sa svime što te još čeka u životu i lijepa uspomena na sve što smo prošli zajedno. Oboje smo dovoljno zreli da se znamo razići i bez gorčine - objasnio je Šime.

A uspomene ostaju i na društvenim mrežama. Suprotno popularnom trendu da se, nakon prekida, izbrišu fotografije s mreža, Šime je zajedničke fotke s Majom ostavio. Objasnio je kako one obilježavaju poglavlje njegova života koje će zauvijek biti dio njega.

- To je razdoblje kao i svako drugo, ne mogu ga niti imam potrebu izbrisati i praviti se kao da nije postojalo - rekao je Šime.

Baš kad se činilo da je jedan reality par uspio dokazati da ljubav pred kamerama može potrajati, stigao je novi obrat. Ksenija Barić i Josip Đerfi iz "Ljubavi na selu" potvrdili su da više nisu zajedno.

Njihova je priča počela na Josipovoj farmi u Suzi, gdje se Ksenija pojavila kao jedna od kandidatkinja. Brzo su se zbližili, a Josip ju je na kraju odabrao za romantično putovanje. Ksenija nam je nakon finala priznala da je zaljubljenost stigla gotovo odmah.

- Zaljubljenost da, odmah. Ljubav, ne instantno - rekla je, dok je Josip njihovu romansu opisao kao "neopisiv osjećaj".

Foto: privatan album

Nakon showa nastavili su vezu izvan kamera, posjećivali se, provodili blagdane zajedno i išli na izlete. No u utorak je potvrdila da su prekinuli.

- Josip i ja više nismo zajedno, ali za sada ne želim iznositi detalje - rekla je kratko za RTL.hr.

Još jedan reality par prekinuo je početkom ljeta, ali čini se kako su to bile samo prolazne trzavice. Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (30) upoznali su se u "Gospodinu Savršenom", a upravo je njoj Petar u finalu dao posljednju ružu. Vezu su nastavili i nakon showa, no početkom srpnja otkrili su da nisu zajedno. Anastasia je potvrdila da je odluka bila njezina jer je bilo narušeno ono što smatra temeljem svake veze. Ubrzo su nestale i njihove zajedničke fotografije, pa se činilo da je priča završena.

Foto: instagram

Ali ubrzo je uslijedio preokret. Fotografije su se vratile, a krajem srpnja objavili su i snimku na kojoj se ljube. Ljubav je, čini se, pobijedila.

Osim reality prekida, ovih je dana objavljen kraj još jedne ljubavi. Mađioničar Luka Vidović (47) s Petrom Zrilić u vezi je bio više od četiri godine. Početkom prošle godine ju je zaprosio uz trik s vatrom, a nekoliko mjeseci poslije organizirali su vjenčanje.

Foto: instagram

No bračna sreća nije potrajala. Nedavno je Luka potvrdio da su se razveli, niti godinu dana od vjenčanja.

- Razveli smo se, ali detalje ne bih iznosio - rekao je Luka.

Ni stranim zvijezdama prekidi nisu bili strani. Jedan od prekida koji javnost nije očekivala bio je onaj između glumice Courteney Cox (62) i glazbenika Johnny McDaida (50). U lipnju su objavili kako su prekinuli nakon više od deset godina ljubavi.

Komičar Pete Davidson (32) i Elsie Hewitt dobili su kćer Scottie Rose u prosincu, no samo pet mjeseci kasnije su prekinuli. Javno su se svađali, ali na kraju su ipak dogovorili zajedničku skrb.