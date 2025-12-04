Nizozemska, Španjolska, Irska i Slovenija bojkotiraju Eurosong zbog Izraela! Možda će i Island?

Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija bojkotirat će Eurosong iduće godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje, javlja BBC.

Ove zemlje su zahtijevale isključenje Izraela zbog humanitarnih posljedica rata u Gazi te zbog optužbi za nepoštene prakse glasanja.

Unatoč pozivima da se glasa o izraelskom sudjelovanju, članovi su umjesto toga odobrili novi set pravila s ciljem zaštite integriteta natjecanja.

U priopćenju nizozemski voditelj emisije Avrotros poručio je da je “sudjelovanje u trenutnim okolnostima nespojivo s javnim vrijednostima koje su nam ključne”.

Podsjetimo, Izraelu će biti dopušteno sudjelovanje na Eurosongu iduće godine, odlučeno je na sastanku televizijskih kuća sudionica natjecanja. Nekoliko je država tražilo da se Izrael isključi zbog humanitarnih posljedica rata u Gazi te optužbi za nepoštene prakse glasanja.

Nizozemska televizija Avrotros odmah je najavila bojkot Eurosonga 2026., koji bi se trebao održati u svibnju iduće godine u Beču.

Slovenski emiter RTV dodao je da njihov stav također “ostaje nepromijenjen”.

“Nedavne promjene pravila ne mijenjaju naše mišljenje. Kao javni servis, RTV Slovenija predana je poštivanju etičkih načela i očekuje da jednaka pravila i standardi vrijede za sve članice EBU-a i sve zemlje sudionice”, objavili su.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog pozdravio je odluku da se Izraelu dopusti sudjelovanje, opisujući je kao “cijenjeni čin solidarnosti, bratstva i suradnje, koji simbolizira pobjedu nad onima koji nastoje ušutkati Izrael i širiti mržnju”.

Rekao je da mu je “drago što će Izrael ponovno sudjelovati na Eurosongu” i izrazio nadu da će natjecanje “ostati događaj koji slavi kulturu, poeziju i prijateljstvo među narodima te međugranično kulturno razumijevanje”.

Dodao je i kako Izrael “zaslužuje biti predstavljen na svakoj pozornici u svijetu” te da je on “u potpunosti i aktivno posvećen tome”.

BBC piše i kako se očekuje još država koje će se pridružiti bojkotu, spominju Island...