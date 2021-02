Balkanska influencerica Ula Šemole sreću je pronašla na Baliju, a na toj egzotičnoj destinaciji živi život punim plućima. Nedavno je proslavila 31. rođendan, a rođendanski party izgledao je kao zabava iz filmova.

- Ovo je bila najbolja proslava ikada. Nisam ga proslavila s najdražim ljudima zbog pandemije, ali toliko pažnje, ljubavi, poruka i paketa sam dobila pa sam cijeli dan plakala od sreće. Nisam znala da me toliko ljudi prati i voli - priča nam vidno oduševljena Ula.

Atraktivna Slovenka ovakav party nije očekivala niti u snovima. Najveći klub u Aziji, kaže Ula, organizirao je proslavu o kakvoj maštaju i neke svjetske zvijezde.

- Znala sam da će doći oko dvije tisuće ljudi u klub, ali nisam niti sanjala da će moj party izgledati kao zabava iz hollywoodskih filmova - kaže influencerica. No kako je došlo do toga da na njezin rođendanski party dođe dvije tisuće ljudi?

- Prije mjesec dana partyjala sam u tom klubu i na kraju večeri netko je poslao zaštitare za moj stol s porukom da me dovedu do njega. I tako sam upoznala Dennisa pa je krenuo moj 'Fifty Shades of Grey'. Nisam očekivala da je on spremio iznenađenje. Prijatelj mi je rekao da se spremim. Ispred kuće dočekao me vozač, a Dennis je ispred helikoptera stajao s buketom ruža - priča nam uzbuđena Ula pa nastavlja:

- Sletjeli smo na parkiralište kluba, a na ulazu su nas dočekale plesačice. Kasnije više ništa nisam snimala s obzirom na to da zbog korona virusa postoje i neka pravila noćnog kluba. Mogu otkriti jednu stvar - za moj stol su prvo donijeli 32 boce Don Perignona i deset boca tequile iz 1942. godine. Ostalo je tajna - rekla je Šemole.

Za kraj smo ju pitali i kakve je poklone dobila za rođendan, ali i što je poželjela dok je gasila svjećice na glamuroznoj torti.

- Najbolji poklon je osjećaj koji sam imala tijekom večeri. Nitko nikada ne može mi oduzeti taj osjećaj. Poželjela sam samo da budem sretna i da pomognem drugima pronaći sreću. Ukratko, samo ljubav - rekla nam je Ula za kraj.