Slovenski premijer oženio je 19 godina mlađu bivšu misicu, a upoznala ih je njezina sestra

Slovenski premijer Robert Golob (58) napisao je novu stranicu slovenske povijesti protekle subote, postavivši prvog predsjednika vlade koji je stupio u brak tijekom obnašanja dužnosti. U raskošnom ambijentu Ville 'Tartini' u Strunjanu, na jadranskoj obali između Izole i Pirana, izrekao je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici, bivšoj misici i aktivistici Tini Gaber (39) . Intimna ceremonija, održana daleko od očiju javnosti, okupila je samo obitelj i najbliže prijatelje, no detalji romantičnog slavlja ubrzo su postali glavna tema u regiji.

Vjenčanje je održano u idiličnom okruženju povijesne Ville 'Tartini', čije imanje okruženo voćnjacima i vinogradima podsjeća na jug Francuske. U tom romantičnom i šarmantnom eksterijeru, par je razmijenio zavjete pred stotinjak uzvanika, među kojima su bili članovi obitelji, prijatelji te istaknuti članovi Golobove stranke Pokret Sloboda. Sam čin vjenčanja vodio je gradonačelnik Ljubljane i dugogodišnji premijerov prijatelj, Zoran Janković .

- Danas slavimo ljubav dvoje ljudi koje svi dobro poznajemo kao iznimne pojedince, a još ih je ljepše promatrati kao par. Zašto? Zato što imaju jedno drugo da ih prizemlji kad netko počne previše letjeti - rekao je Janković, kako prenosi 24ur.com. Otkrio je i duhovitu anegdotu koju bi premijer volio ispričati: 'Kada Roberta pitaju kako ste se pridružili, volite reći: 'Tina je rođena za prvu damu, samo je Slovenija morala pričekati pravog predsjednika'. Svoj je govor zaključio porukom, otkrivši pritom premijerovu ljubav prema slatkom: 'Neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, strašću, energijom, humorom, malim trenucima sreće i, naravno, dobrom čokoladom.

Posebno emotivan trenutak bio je kada se uzvanicima obratila i sama mladenka. 'Želim da znaš da te beskrajno volim. S tobom sam shvatila da može postojati osoba koja je svim srcem predana svemu što poduzima, a istovremeno topla, nježna i neizmjerno pažljiva' poručila je Tina svojem suprugu. Tina Gaber, koja će od sada nositi prezime Gaber Golob, poznato je lice slovenske javne scene. Magistra sociologije svoju je prepoznatljivost gradila na više polja. Godine 2007. okitila se titulom 'Miss Hawaiian Tropic' Slovenije, što joj je otvorilo vrata u svijet mode i medija. Radila je kao televizijska voditeljica i kreatorica medijskih sadržaja, a danas je i utjecajna influencerica s više od 30 tisuća pratitelja na društvenim mrežama.

Ipak, posljednjih godina najviše se istaknula kao strastvena aktivistica za prava životinja i zaštitu okoliša. Poznata je kao glasna protivnica masovnog odstrela smeđih medvjeda i vukova u Sloveniji te zagovornica veganske prehrane. Za svoj najvažniji dan, Tina je odabrala raskošnu bijelu vjenčanicu s uskim gornjim dijelom, otvorenim ramenima i voluminoznom suknjom. Izgled je upotpunila dugim velom s čipkastim rubom i buketom bijelih ruža. Kako prenose slovenski mediji, mladenka je imala spremne čak dvije haljine renomiranog dizajnera, po koje je navodno putovala u Zagreb.

Iako je vjenčanje imalo povijesni značaj, par se potrudio zadržati njegovu privatnost. Iz Ureda premijera naglašeno je kako na slavlje nisu bili pozvani strani državnici niti predstavnici medija kako bi se izbjegli troškovi državnog protokola. Cjelokupne troškove vjenčanja, uključujući i najam vile koji je navodno iznosio oko 12.000 €, u potpunosti su snosili sami mladenci. Područje oko vile bilo je pod strogim mjerama osiguranja, što uključuje velik broj zaštitara i policajaca, s obzirom na to da je premijer pod 24-satnom zaštitom. Neslužbeno se doznaje da je bio aktiviran i sustav protiv bespilotnih letjelica. Među poznatim uzvanicima viđeni su europska povjerenica Marta Kos, poduzetnici Janez Škrabec i Joc Pečečnik te glavni direktor GEN energije Dejan Paravan.

Nakon ceremonije, vidno dirnut premijer kratko se obratio novinarima. 'Ponosan sam što je Tina Gaber danas rekla ‘da’. Bez riječi sam', izjavio je, priznavši da je bilo vrlo emotivno i da je pustio i koju suzu. Otkrio je i da će medeni mjesec vjerojatno pričekati do jesenskih praznika: 'Negdje ćemo otići gdje je toplo, najvjerojatnije.'

Ljubavna priča para započela je, prema pisanju medija, upoznavanjem preko Tinine sestre Urške Gaber , koja je bila Golobova pomoćnica u tvrtki Gen-I, a danas je zaposlenica njegovog kabineta. Veza je postala javna krajem 2022., a službeno su je potvrdili u veljači 2023., kada su se rukom pod ruku pojavile dodjele Prešernovih nagrada. Unatoč različit od 19 godina, par je od početka pokazivao sklad i ozbiljnost veze. Za Roberta Goloba ovo je drugi brak, a iz prvog s Janom Nemec Golob ima troje djece.

Vjenčanje Roberta Goloba i Tine Gaber nije bilo samo slavlje ljubavi, već i događaj koji je na jedinstven način spojio politiku, privatnost i javni interes, ostavljajući trajni pečat u modernoj slovenskoj povijesti.

Foto: Instagram