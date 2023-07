Zanosna partnerica slovenskog premijera bila je misica, a sada se bori za glodavce i mazi ih

Tina Gaber (37), diplomirana sociologinja, TV voditeljica, poduzetnica i bivša Miss Hawaiian Tropic te sadašnja partnerica a slovenskog premijera Roberta Goloba (56), sudjelovala je na predaji potpisa za obranu nutrija u Ministarstvu poljoprivrede.

Naime, hvatanje nutrija u Sloveniji traje do kraja kolovoza, a aktivisti iz 20 slovenskih društava za zaštitu životinja prikupili su više od 24.000 potpisa za obranu tih glodavaca. Inače, partnerica slovenskog premijera je velika ljubiteljica životinja i veganka, a nedavno je na Instagramu objavila i video na kojem mazi nutrije te ih hrani komadićem kruha, iako je to zakonom zabranjeno i za to bi mogla dobiti novčanu kaznu.

Foto: Facebook/ Blue World Institute

- Kada čovjek udruži svoje moći s vlastitim interesima, često se rađaju njegove najniže i najizopačenije osobine, poput bezdušnosti i okrutnosti. A sada su ovom čovjeku na put stale nedužne i bespomoćne životinje koje, nimalo drugačije od svih drugih stvorenja, žele samo miran život. - napisala je uz video lijepa Tina.

Iz Parka prirode Ljubljansko barje tvrde kako je, prema stručnoj odluci, najučinkovitiji način za kontrolu njihove populacije lov, s čime se ne slažu nevladini dužnosnici, koji su predložili metode poput sterilizacije i kastracije.

- Peticiju protiv ubijanja nutrija potpisujemo zbog njih, a i zbog naše budućnosti. Moramo se oduprijeti okrutnosti i bezdušnosti, jer postoje i druga rješenja koja se ne tiču ​​samo ljudske dobrobiti - dodala je Tina u svojoj objavi.

Foto: Facebook/ Blue World Institute

Slovenska javnost je naklonjena bivšoj missici zbog njezine borbe protiv ubijanja životinja zbog krzna.

Nagađa se da su slovenski premijer i Tina u vezu uplovili u proljeće 2022. godine, a upoznali su se zahvaljujući Tininoj sestri Urški Gaber nakon čega se Golob razveo od supruge Jane Nemec s kojom ima troje djece.