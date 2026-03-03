Službeno je! Pojam Swiftie uvrstili su u engleski rječnik

U najnovijem zimskom ažuriranju, popularni internetski rječnik Dictionary.com službeno je uvrstio pojam Swiftie u svoju zbirku riječi. Prema kriterijima stranice, pojam je opravdano uvršten. Leksikografi nove riječi prihvaćaju tek kad vide koliko su široko rasprostranjene, da su opće razumljive, korisne zajednici i da će se zadržati u jeziku.

- Engleski se jezik kroz povijest najviše mijenjao u razdobljima znanstvenih i kulturnih preokreta. Ovo ažuriranje pokazuje kako inovacije u umjetnoj inteligenciji, razgovori o zdravlju, međunarodna putovanja i digitalne zajednice oblikuju naš jezik u stvarnom vremenu - rekao je Steve Johnson, direktor leksikografije u tvrtki IXL Learning.

Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Ovogodišnje zimsko ažuriranje je jedno od najvećih dosad, s više od 1500 novih unosa. Zanimljivo, čak 26 % novih pojmova dolazi iz područja umjetne inteligencije i biomedicine. Među novim pojmovima tu su i prompt engineering, large language model i nanoplastic.

Ovim uključivanjem riječi koja označava obožavatelje Taylor Swift, priznat je kulturni utjecaj pjevačice. Čak je i ona 2017. godine putem tvrtke TAS Rights Management LLC formalno zaštitila taj izraz. Puna registracija za upotrebu na torbama i drugoj robi odobrena je 2022. godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Pojam Swiftie se pridružio drugim nazivima za skupine fanova, među kojima su Beyhive (obožavatelji Beyoncé), Janeite (obožavatelji Jane Austen) i Trekkie (obožavatelji Star Treka).