Smiljana je okupila djevojke da vježbaju za Savršenog Petra: 'Zamislite da je tu u kupaćem!'
U vili 'Gospodina Savršenog' atmosfera je sve napetija, a djevojke koriste svaku priliku kako bi se istaknule u borbi za srca Petra i Karla. Jedna od kandidatkinja, liječnica Smiljana, odlučila je podići ljestvicu i organizirati trening za djevojke iz 'Petrova tima', no njezine metode motivacije iznenadile su sve prisutne i dodatno začinile odnose u kući.
Smiljana, koja i inače promovira zdrav život i važnost tjelovježbe, okupila je djevojke s jasnim ciljem.
- Znam da lijepo izgledate, ali za ovaj show trebamo biti još ljepše zbog našeg Petra, tako da naš tim bude najljepši - objasnila je svoj plan.
Odabrala je kandidatkinje za koje je smatrala da mogu izdržati njezin tempo, no intenzivan trening pod suncem nije svima jednako prijao.
Kad je primijetila da entuzijazam među djevojkama opada, Smiljana je odlučila posegnuti za svojim tajnim oružjem, jedinstvenom motivacijskom tehnikom.
- Ajmo ovo za Petra! Zamislite Petra da je ovdje u kupaćem kostimu i radimo za njega - uzviknula je, pokušavajući potaknuti umorne vježbačice.
Kako bi pojačala dojam i uvjerila ih u djelotvornost svoje metode, dodala je sočan detalj: 'Zgodan je, ja sam ga vidjela na treningu, tako da krećemo!' Dok su neke djevojke, poput Jelene M., priznale da je takva vizualizacija 'vrlo učinkovita' i da im pomaže, druge su jedva čekale kraj vježbanja, otvoreno se žaleći na veliku vrućinu.
