TKO BI SE OVOME NADAO

Smiljana je okupila djevojke da vježbaju za Savršenog Petra: 'Zamislite da je tu u kupaćem!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Znam da lijepo izgledate, ali za ovaj show trebamo biti još ljepše zbog našeg Petra, tako da naš tim bude najljepši, objasnila je svoj plan

Admiral

U vili 'Gospodina Savršenog' atmosfera je sve napetija, a djevojke koriste svaku priliku kako bi se istaknule u borbi za srca Petra i Karla. Jedna od kandidatkinja, liječnica Smiljana, odlučila je podići ljestvicu i organizirati trening za djevojke iz 'Petrova tima', no njezine metode motivacije iznenadile su sve prisutne i dodatno začinile odnose u kući.

Smiljana, koja i inače promovira zdrav život i važnost tjelovježbe, okupila je djevojke s jasnim ciljem.

- Znam da lijepo izgledate, ali za ovaj show trebamo biti još ljepše zbog našeg Petra, tako da naš tim bude najljepši - objasnila je svoj plan.  

Foto: RTL

Odabrala je kandidatkinje za koje je smatrala da mogu izdržati njezin tempo, no intenzivan trening pod suncem nije svima jednako prijao.

Foto: RTL

Kad je primijetila da entuzijazam među djevojkama opada, Smiljana je odlučila posegnuti za svojim tajnim oružjem, jedinstvenom motivacijskom tehnikom.

- Ajmo ovo za Petra! Zamislite Petra da je ovdje u kupaćem kostimu i radimo za njega - uzviknula je, pokušavajući potaknuti umorne vježbačice.

Kako bi pojačala dojam i uvjerila ih u djelotvornost svoje metode, dodala je sočan detalj: 'Zgodan je, ja sam ga vidjela na treningu, tako da krećemo!' Dok su neke djevojke, poput Jelene M., priznale da je takva vizualizacija 'vrlo učinkovita' i da im pomaže, druge su jedva čekale kraj vježbanja, otvoreno se žaleći na veliku vrućinu.

Foto: RTL

