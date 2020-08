Smith je strastveno ljubio novog dečka na ulici i dodirivao ga...

Nakon što je prekinuo vezu s glumcem Brandonom Flynnom iz serije 'Trinaest razloga', pratitelji su se bojali kako će se Sam još više otuđiti. Ako je suditi prema fotografijama, dugo nije bio ovako sretan

<p>Engleski pjevač i tekstopisac <strong>Sam Smith </strong>(28) viđen je kako se strastveno ljubi s novim dečkom<strong> Shahmirom Sannijem</strong>. Da je dvojac u vezi šuškati se počelo prije dva mjeseca, ali nisu ništa htjeli komentirati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sam se rasplesao po luksuznom stanu</strong></p><p>Sam je prije Sannija bio u nekoliko veza, ali sve su imale tužan kraj. Paparazzi su ga sada ulovili kako izmjenjuje strasti na ulici, a dečki nisu skidali ruke jedan s drugoga. U ležernoj odjeći prešetavali su se Londonom i neprestano se smješkali. </p><p>- Čini se da si napokon našao pravog. Nadam se da će potrajati i da se nikad nećeš razočarati u ljubav - pisali su mu pratitelji. </p><p>To kažu zato što su upućeni u Samov privatni život i znaju da mu je srce bilo nekoliko puta slomljeno. Prije pet godina osvojio je četiri Grammyja i posvetio ih bivšem koji mu je bio inspiracija za album. </p><p>Posljednji partner bio mu je glumac <strong>Brandon Flynn</strong> (26) iz popularne serije "Trinaest razloga", no ni ta veza nije uspjela, iako su im mnogi predviđali uspjeh. </p><p>- Obojica su previše zauzeti svojim karijerama te zbog toga među njima nije uspjelo. Zaista su se zaljubili, no prezatrpani rasporedi su ih razdvojili - govorili su izvori bliski pjevaču, a i on sam je u nekoliko navrata istaknuo kako mu je veza s Flynnom bila vrlo značajna.</p><p>U proljeće 2014. Sam je obznanio da je gay i otada, kaže, živi svoj život i ne skriva se ni pred kime. </p>