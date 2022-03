Smith pozirao s bivšom ženom: 'Obitelj je na prvom mjestu'

Bivša supruga Willa Smitha (53), Sheree Zampino (54) objavila je fotografiju s oskarovcem koja je nastala nakon 'burne' dodjele filmske nagrade.

- Epska noć. Čestitam ti ponovno. Kad jedan pobijedi, svi pobjeđujemo. Obitelj na prvom mjestu - napisala je Zampino uz fotografiju koju je objavila na Instagramu.

Smithova bivša supruga koja se bavi proizvodnjom maslaca za tijelo, za ovu je prigodu odjenula mini crnu haljinu koja je istaknula sve njezine obline, a cijelu tu kombinaciju upotpunila je crno-bijelom maramom i Willovim kipićem. Pozirali su zagrljeni i nasmiješeni.

Par je u braku bio tri godine, od 1992. do 1995. godine te zajedno imaju sina Treya (29). Will je nakon razvoda prohodao s Jadom Pinkett, a oženio ju je na Silvestrovo 1997. godine. Imaju sina Jadena (23) te kćer Willown (21). Inače, Pinkett se tri godine bori s alopecijom od koje se gubi kosa. No, njezino ju stanje uopće ne brine. Ponosno nosi svoju 'novu frizuru'.

- Ne mogu ništa drugo nego smijati se ovome - rekla je u videu Jada, pokazujući mjesto na vrhu tjemena gdje je izgubila kosu.

