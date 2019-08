Smoljo iz 'Života na vagi' htio napraviti salto unazad pa pao...

Luka Smoljo (28), kandidat treće sezone showa 'Život na vagi', s prijateljima ljetuje na Krku. Otišli su u naselje Kornić, gdje su pokušali napraviti salto u moru.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Gospoda iz druge pokušavaju napraviti salto unatrag - našalio se jedan od njih dok je snimao Luku i prijatelja.

- Znaš li gdje je ključ od auta, u slučaju da se 'razbijemo'? - upitao ga je Luka, a prijatelj mu je dogovorio: 'Ako se razbijete, vozim vas na hitnu'.

Ne samo da nisu uspjeli napraviti salto, već je Luka zamalo skočio na prijatelja. Ipak, 'pohvalili' su se kako nije bilo ozljeda. Inače, Lukina baka ima vikendicu na moru, ali on već nekoliko godina zaredom ne ljetuje ondje.

- U vikendicu nisam otišao već šest godina jer me bilo sram skinuti se pred svima koji me poznaju. Uvijek sam izmišljao izlike: da nemam vremena otići, da ne mogu dobiti godišnji i slično, a razlog je zapravo bio manjak samopouzdanja. Pred obitelji me bilo sram skinuti se - priznao je nedavno.

Foto: Instagram

More obožava jer se bavio plivanjem kao mali, a naviknuo se i na vrućine. Zato se na Jadranu rashlađuje 'brčkanjem' u moru, a kad je u metropoli, bira hladan tuš i ventilator. Zagrepčanin je u show ušao sa 151 kilogramom, a izgubio je više od 64 kilograma.

