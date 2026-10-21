Smrt Kurta Cobaina ponovo pod povećalom! Dokazi ne štimaju?!

Ured za nadzor policije u Seattleu istražuje tvrdnju da je bivši šef policije Shon Barnes priznao kako se dio dokaza iz istrage smrti Kurta Cobaina nije podudarao s policijskim izvješćem. Ljudi povezani s istragom rekli su za New York Post da je Barnes o tome govorio na sastanku s privatnim istražiteljima u studenome 2025. Nadzorno tijelo pokrenulo je provjeru nakon što je zaprimilo pritužbu osobe koja prati rad skupine „Who Killed Kurt?”.

Frontmena Nirvane pronašli su mrtvog u stakleniku uz njegovu kuću u Seattleu u travnju 1994. Imao je 27 godina, a policija je u roku od nekoliko sati zaključila da je riječ o samoubojstvu. Skupina „Who Killed Kurt?”, koju čine volonteri, smatra da je Cobain ubijen, a smrt prikazana kao samoubojstvo, te traži ponovno otvaranje slučaja. Njezini članovi tvrde da novi forenzički rad upućuje na pitanja koja policija treba dodatno razmotriti.

Music - Nirvana - Le Zenith, Paris | Foto: Justin Thomas/Press Association/PIXSELL

Na sastanku s voditeljicom istraživanja Michelle Wilkins i pravnim savjetnikom Markom Larsonom, bivšim tužiteljem okruga King, razgovarali su o navodnom izostanku krvi na Cobainovoj lijevoj ruci. Prema tvrdnjama skupine, Cobain je tom rukom trebao držati cijev sačmarice uz usta. Larson je spomenuo mogućnost da je netko nakon pucnja stavio ruku na oružje, a Barnes mu je, prema navodima sudionika, odgovorio:

- To je, dakle, objašnjenje: ruka je postavljena nakon događaja koji je izazvao prskanje krvi – rekao je Barnes, prema navodima skupine „Who Killed Kurt?”.

Barnes je, prema navodima sudionika, rekao i da istražitelji svaku smrt najprije istražuju kao moguće ubojstvo, pa tek potom donose zaključak. Ured za nadzor policije provjerava i što je policijska uprava učinila nakon što joj je skupina predstavila novu forenzičku analizu. Wilkins je rekla da želi saznati je li policija provela dodatne testove ili istragu.

- Predstavili smo policiji nove dokaze koji su mogli i trebali proći testiranje – napisala je Wilkins u e-mailu uredu za nadzor 5. listopada, prema tekstu izvora.

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Wilkins je navela da skupina ne tvrdi kako je na sastanku dokazala ubojstvo, nego da iznesena pitanja traže temeljitu novu provjeru. Larson smatra da bi izostanak testiranja, ako se potvrdi, značio zanemarivanje obveze prema javnosti. Policijska uprava u Seattleu u siječnju je objavila da neće ponovno otvoriti slučaj te je ostala pri zaključku revizije iz 2014., prema kojem nije bilo kaznenog djela. Barnes je u srpnju dao ostavku na mjesto šefa policije, nakon kritika zbog postupanja u pucnjavi na festivalu.

*uz korištenje AI-ja