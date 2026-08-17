Nirvana je prije 35 godina ušla u studio, a izašla s videom koji je promijenio devedesete

Kurt Cobain, Krist Novoselić i Dave Grohl su se ujutro 17. kolovoza 1991. godine okupili u GMT Studiosu u Culver Cityju u Kaliforniji kako bi snimili videospot za pjesmu "Smells Like Teen Spirit". Nirvana je upravo tu pjesmu odabrala za prvi singl s nadolazećeg albuma "Nevermind", ne sluteći da će snimanje toga dana stvoriti jedan od najupečatljivijih prizora u povijesti rock-glazbe.

Ideja za spot dobrim je dijelom potekla od samog Cobaina. Inspiraciju je pronašao u dvama filmovima koje je posebno volio, "Rock 'n' Roll High School", povezanom s Ramonesima, i kultnom filmu o tinejdžerskom buntu "Over the Edge". Zamislio je Nirvanu kako svira na školskoj priredbi koja se postupno pretvara u potpuni kaos, svojevrsni "maturalni skup iz pakla". Cobain nije imao samo okvirnu zamisao. Unaprijed je nacrtao kadrove i vrlo precizno zamislio kako bi video trebao izgledati.

Posebno ga je fascinirao učinak koji je "Over the Edge" imao na mladu publiku. Kasnije se prisjećao kako su gledatelji nakon projekcije izlazili iz kina potpuno obuzeti energijom filma, spremni vikati, razbijati i kršiti pravila. Upravo je takvu reakciju želio izazvati i spotom za "Smells Like Teen Spirit". Nije želio samo još jedan promotivni video za novu pjesmu. Želio je nešto što će publiku natjerati da reagira.

Statiste su pronašli samo dva dana prije snimanja. Ispred kluba Roxy u Los Angelesu, gdje je Nirvana nastupala, dijelili su letke kojima su mlade između 18 i 25 godina pozivali da sudjeluju u snimanju. Trebali su izgledati poput različitih srednjoškolskih stereotipa, šminkera, pankera, štrebera i sportaša, te biti spremni provesti nekoliko sati pred kamerama.

Geffen Records za redatelja je odabrao Samuela Bayera, mladog diplomanta njujorške School of Visual Arts. Bio je to njegov prvi profesionalni posao u glazbenoj industriji, a nije znao ništa o bendu Nirvana dok nije došao na snimanje. Bayerova zamisao bila je da publika na početku izgleda umorno, nezainteresirano i gotovo apatično. Mladi su trebali sjediti na tribinama poput učenika koji jedva čekaju da dosadna školska priredba završi. Kako pjesma napreduje, atmosfera se trebala postupno mijenjati, sve dok na kraju ne izbije potpuni kaos. Problem je bio u tome što statisti nisu namjeravali čekati kraj.

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Dave Grohl poslije se prisjetio kako je već tijekom prvog refrena publika gotovo potpuno izmaknula kontroli. Bayer je preko megafona pokušavao smiriti okupljene i uvjeriti ih da sačuvaju energiju za završnicu.

- Ekipa je bila potpuno izvan kontrole. Redatelj je vikao na sve njih, a čitava situacija je zapravo bila jako smiješna. Gledali smo ga kako gubi živce i pokušava smiriti djecu koja su samo htjela sve uništiti - komentirao je Grohl za Newsweek 1999. godine. Kako su sati prolazili, atmosfera je postajala sve napetija. Ni članovi Nirvane nisu bili osobito oduševljeni dugotrajnim procesom snimanja. Cobain je ionako želio imati mnogo veću kreativnu kontrolu i nije skrivao da bi spot najradije režirao sam. Između snimanja pio je viski, a njegovo nezadovoljstvo postajalo je sve očitije. Pred kraj dana dogodilo se nešto što je spot pretvorilo u legendu.

Cobain je osjetio da je frustracija među statistima jednako velika kao i ona unutar benda. Potaknuo ih je da siđu s tribina i ponašaju se kao da su na pravom punk-koncertu. Bayer je naposljetku odustao od pokušaja održavanja reda. Kamere su nastavile snimati. Mladi su pohrlili prema bendu. Počelo je guranje, skakanje i razbijanje. Scenografija školske dvorane pretvorila se u kaotično igralište, dok je Nirvana svirala usred gomile. Bayer je u tom trenutku shvatio da pred sobom ima upravo ono što je cijelo vrijeme pokušavao umjetno proizvesti, autentični kaos.

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- Bio sam potpuno iscrpljen pri kraju dana, a shvatio sam da se ni bendu ne da dugo snimati. Pomislio sam da ću ih samo pustiti da unište čitav set pa sam to i učinio. Na kraju sam bio oduševljen time što su napravili - ispričao je Bayer za Rolling Stone 2010. godine. Ta spontana pobuna postala je posljednja minuta videospota. Cobainova borba za kreativnu kontrolu nije završila snimanjem. Tijekom montaže ponovno je nametnuo vlastitu viziju. Protiv Bayerove želje promijenio je završetak i ubacio krupni kadar svojega lica okrenutog prema kameri.

Spot je 30. rujna 1991., manje od tjedan dana nakon izlaska albuma "Nevermind", premijerno prikazan na MTV-u u emisiji 120 Minutes. Samo dva tjedna poslije "Smells Like Teen Spirit" ušao je u MTV-jev Buzz Bin, prostor namijenjen izvođačima za koje je televizijska kuća vjerovala da bi mogli privući širu publiku.

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Josh Homme, kasnije frontmen Queens of the Stone Agea, tada je bio na turneji sa svojim bendom Kyuss. Prisjetio se kako je usred noći u hotelskoj sobi gledao spot na MTV-u i pomislio da je pjesma toliko dobra da je vjerojatno nikada neće prihvatiti masovna publika. Otprilike tjedan dana poslije shvatio je koliko se prevario. Dave Grohl također je smatrao da je upravo spot imao presudnu ulogu u pretvaranju pjesme u golemi hit.

- Ljudi su pjesmu čuli na radiju i promislili da je dobra, no dalje od toga nisu razmišljali. A onda su djeca pogledala spot na MTV-u i počela komentirati kako je video sjajan. Shvatili smo da smo na prekretnici kada smo svirali u klubovima za 500 ljudi, a pojavilo se došlo više ljudi vjerojatno kako bi rekreirali scene iz spota - komentirao je Grohl kasnije. Na nastupima više nisu bili samo pankeri i pripadnici alternativne scene. Pojavljivali su se ljudi za koje su članovi Nirvane vjerovali da nikada ne bi došli na njihove koncerte. Spot zamišljen kao ruganje američkoj srednjoškolskoj kulturi privukao je upravo tu kulturu Nirvani.

"Smells Like Teen Spirit" bio je Nirvanin najveći hit, a pjesmom su osvojili top ljestvice diljem svijeta. Cobain je kasnije govorio kako je singl napisao u pokušaju da napravi "ultimativni pop hit", a u tome je i uspio.