Obavijesti

Show

Komentari 0
SLUŽBENO JE

Snimat će se 'Top Gun 3': Tom Cruise ponovno će biti Maverick

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/Općina Podturen

Paramount je potvrdio nastavak jednog od najvećih kino-hitova posljednjih godina, a uz Cruisea se vraća i producentski tim koji stoji iza globalnog uspjeha filma “Top Gun: Maverick”

Treći nastavak popularne franšize “Top Gun” službeno je u razvoju. Vijest je objavljena tijekom prezentacije studija Paramount Pictures na događaju CinemaCon, gdje je potvrđeno da se Tom Cruise vraća u kultnoj ulozi pilota Mavericka. Uz njega, projektu se ponovno pridružuje i dugogodišnji producent Jerry Bruckheimer, javlja Variety.

Novi film nadovezuje se na veliki uspjeh iz 2022. godine, kada je redatelj Joseph Kosinski predstavio blockbuster Top Gun: Maverick. Projekt je prvi put najavljen još 2024., a scenarij potpisuje Ehren Kruger, koji je već radio na prethodnom nastavku..

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Film “Top Gun: Maverick” ostvario je izniman uspjeh u izazovnom razdoblju za kinoindustriju, kada su mnoga kina još bila zatvorena zbog COVID-19 pandemije. Unatoč tome, film je zaradio impresivnih 1,5 milijardi dolara na svjetskim blagajnama, uz budžet od 170 milijuna, i dao snažan poticaj oporavku kina diljem svijeta.

Cruise se u “Mavericku” vratio ulozi poručnika Petea “Mavericka” Mitchella čak 36 godina nakon originalnog filma Top Gun. U nastavku njegov lik preuzima mentorsku ulogu u elitnoj pilotskoj školi, gdje obučava novu generaciju pilota za opasnu misiju. Među njima je i Bradley “Rooster” Bradshaw, kojeg glumi Miles Teller, sin Maverickova pokojnog prijatelja Goosea.

Foto: IMDB/screenshot

Uz Cruisea i Tellera, film je okupio niz mladih glumačkih imena poput Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis i Manny Jacinto, koji su utjelovili novu generaciju pilota.

U glumačkoj postavi našli su se i iskusni glumci poput Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris i Bashir Salahuddin. Posebnu emocionalnu težinu filmu dala je i posljednja filmska uloga Val Kilmer, koji je ponovno utjelovio Toma “Icemana” Kazanskog. Kilmer je preminuo 2025. godine.

Iako detalji radnje za “Top Gun 3” još nisu poznati, očekivanja su velika s obzirom na ogroman uspjeh prethodnog filma. 

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026