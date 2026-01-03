Pravna saga oko autorskih prava: Donijeli su presudu za film 'Top Gun: Maverick'

Savezni žalbeni sud u petak je odbacio tužbu zbog navodnog kršenja autorskih prava, prema kojoj je nastavak hita s Tomom Cruiseom iz 2022., Top Gun: Maverick, nepropisno koristio materijal iz novinskog članka koji je inspirirao originalni film iz 1986. godine.

Kako javlja Fox News, žalbeni sud Devetog okruga SAD-a u Kaliforniji presudio je da Top Gun: Maverick nije dovoljno sličan članku 'Top Guns' iz 1983. godine autora Ehuda Yonaya, koji govori o Školi za borbena oružja Ratne mornarice SAD-a, da bi Paramount prekršio ugovor sklopljen s piscem 1983. godine.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Sudac Okružnog suda SAD-a za Središnji okrug Kalifornije, Percy Anderson, prethodno je 2024. godine odbacio ovaj slučaj.

Podsjetimo, časopis California Magazine objavio je 1983. godine članak 'Top Guns', opsežan tekst na 11 stranica koji je napisao Yonay, a koji je opisivao Školu za borbena oružja, kasnije preimenovanu u Program instruktora taktike udarnih lovaca, mornarički program za obuku naprednih taktika zračne borbe.

Nedugo nakon objave članka 'Top Guns', Yonay je Paramountu ustupio sva prava na članak, prihvativši jednokratnu isplatu uz uvjet da bude naveden kao autor u svim filmovima koji su 'u bitnoj mjeri temeljeni na ili prilagođeni' tom tekstu.

Paramount je Yonaya naveo u odjavnoj špici prvog filma, no nakon njegove smrti 2012. godine autorska prava preuzeli su njegova udovica i sin, koji su potom raskinuli ugovor s Paramountom.

Dvije godine kasnije, 2022., Paramount je objavio Top Gun: Maverick, nastavak originalnog filma, koji je u prva četiri dana zaradio 160,5 milijuna dolara.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Paramount nije isplatio naknadu niti naveo obitelj Yonay, što je potaknulo tužbu podnesenu Okružnom sudu za Središnji okrug Kalifornije.

Sud je zaključio da 'Top Guns' i 'Top Gun: Maverick' nisu "bitno slični", što je nužan uvjet za utvrđivanje povrede autorskih prava.

Iako djela imaju "određene sličnosti", sud je pojasnio da se one temelje na "nezaštićenim elementima", poput činjenica o programu Top Gun, "općih ideja radnje te uobičajenih, već viđenih scena i tema".