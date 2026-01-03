Obavijesti

Show

Komentari 0
KULTNI FILM

Pravna saga oko autorskih prava: Donijeli su presudu za film 'Top Gun: Maverick'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Pravna saga oko autorskih prava: Donijeli su presudu za film 'Top Gun: Maverick'
8
Foto: Screenshot/Općina Podturen

Savezni žalbeni sud odbacio je tužbu obitelji pisca čiji je članak iz 1983. inspirirao originalni film Top Gun, Paramount proglasio pobjedu

Savezni žalbeni sud u petak je odbacio tužbu zbog navodnog kršenja autorskih prava, prema kojoj je nastavak hita s Tomom Cruiseom iz 2022., Top Gun: Maverick, nepropisno koristio materijal iz novinskog članka koji je inspirirao originalni film iz 1986. godine.

Kako javlja Fox News, žalbeni sud Devetog okruga SAD-a u Kaliforniji presudio je da Top Gun: Maverick nije dovoljno sličan članku 'Top Guns' iz 1983. godine autora Ehuda Yonaya, koji govori o Školi za borbena oružja Ratne mornarice SAD-a, da bi Paramount prekršio ugovor sklopljen s piscem 1983. godine.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Sudac Okružnog suda SAD-a za Središnji okrug Kalifornije, Percy Anderson, prethodno je 2024. godine odbacio ovaj slučaj.

Podsjetimo, časopis California Magazine objavio je 1983. godine članak 'Top Guns', opsežan tekst na 11 stranica koji je napisao Yonay, a koji je opisivao Školu za borbena oružja, kasnije preimenovanu u Program instruktora taktike udarnih lovaca, mornarički program za obuku naprednih taktika zračne borbe.

Nedugo nakon objave članka 'Top Guns', Yonay je Paramountu ustupio sva prava na članak, prihvativši jednokratnu isplatu uz uvjet da bude naveden kao autor u svim filmovima koji su 'u bitnoj mjeri temeljeni na ili prilagođeni' tom tekstu.

EVO GDJE GLEDATI NJEGOVE FILMOVE Valu Kilmeru nije se sviđalo biti Batman, a ulogu u 'Top Gunu' je skoro odbio: 'Nije zanimljivo...'
Valu Kilmeru nije se sviđalo biti Batman, a ulogu u 'Top Gunu' je skoro odbio: 'Nije zanimljivo...'

Paramount je Yonaya naveo u odjavnoj špici prvog filma, no nakon njegove smrti 2012. godine autorska prava preuzeli su njegova udovica i sin, koji su potom raskinuli ugovor s Paramountom.

Dvije godine kasnije, 2022., Paramount je objavio Top Gun: Maverick, nastavak originalnog filma, koji je u prva četiri dana zaradio 160,5 milijuna dolara.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Paramount nije isplatio naknadu niti naveo obitelj Yonay, što je potaknulo tužbu podnesenu Okružnom sudu za Središnji okrug Kalifornije.

Sud je zaključio da 'Top Guns' i 'Top Gun: Maverick' nisu "bitno slični", što je nužan uvjet za utvrđivanje povrede autorskih prava.

Iako djela imaju "određene sličnosti", sud je pojasnio da se one temelje na "nezaštićenim elementima", poput činjenica o programu Top Gun, "općih ideja radnje te uobičajenih, već viđenih scena i tema".

HOT ŠPIJUNAŽA Hrvatski Top Gun u raljama srpske špijunke: 'Takve bi tajne mogao odati klinac s iPhoneom'
Hrvatski Top Gun u raljama srpske špijunke: 'Takve bi tajne mogao odati klinac s iPhoneom'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom
POLITIČARI, INFLUENCERI...

FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom

Stigao je prvi vikend u novoj 2026. godini, a s njim i subotnja zagrebačka špica. Pogledajte tko je sve, unatoč hladnoći i nedostatku sunca, prošetao našim glavnim gradom
Sjećate se nje? Terezija je bila kod Dine Blažine u 'Ljubav je na selu', danas je neprepoznatljiva
EVO KAKO IZGLEDA

Sjećate se nje? Terezija je bila kod Dine Blažine u 'Ljubav je na selu', danas je neprepoznatljiva

Gledali smo je u sedmoj sezoni showa 'Ljubav je na selu', ali je brzo ispala. No nakon showa je postala popularna na društvenim mrežama na kojima dijeli trenutke s putovanja
Imovina Brigitte Bardot pripala je zakladi koju je osnovala, a ona je posvećena životinjama
SIN OSTAO BEZ SVEGA

Imovina Brigitte Bardot pripala je zakladi koju je osnovala, a ona je posvećena životinjama

Svoju mladost i ljepotu dala sam muškarcima, a sada svoju mudrost i iskustvo dajem životinjama, izjavila je svojedobno. Svom sinu, s kojim je imala složen odnos, nije ostavila ništa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026