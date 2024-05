Snježana Dujmić objavila je novu pjesmu pokojnog supruga

Rajko Dujmić preminuo je prije tri i pol godine, a njegova udovica Snježana se teško nosi s time da ga više nema. U ponedjeljak je premijerno izbacila neobjavljenu pjesmu pokojnog supruga.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Inače, nedavno je otkrila da je u pripremi album njegovih neobjavljenih pjesama, koje će na albumu pjevati Indira Levak, Nina Badrić, Klapa Intrade, Novi fosili i Jasna Zlokić.

Uskoro izlazi album na kojem će se nalaziti njegove neobjavljene pjesme, koje su nastale na njegovom glasoviru.

Pixsell | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

- Ma to je bio jedan period, ja mislim prije desetak godina, jedna zima, puna snijega, prvi mjesec. Rajko je svakodnevno svako jutro se ustajao i išao kod Nene Ninčevića doma i oni su skupa radili. Oni su imali takav običaj, tako su se stvarale te njihove zajedničke pjesme koje su do tad radili pa tako i tada. I onda se dogodilo to da je u jednom trenutku Neno Ninčević izgubio te demo snimke koje je Rajko svirao uz klavir. Jednostavno je izgubio taj mobitel - ispričala je za IN Magazin.