Snježana Dujmić shrvana zbog smrti voljenog psa: 'Bila si moja zvjezdica, a Rajkova perlica...'

Taru su danas uspavali. Imala sam 15 godina bezuvjetne njene ljubavi. Bila si moja zvjezdica, a Rajkova perlica, napisala je Snježana Dujmić, udovica Rajka Dujmića, uz fotografiju. Na svojim društvenim mrežama podijelila je fotku na kojoj glazbenik pozira s njihovim ljubimcem.

Rajko Dujmić preminuo je prije tri i pol godine, a njegova udovica Snježana se teško nosi s time da ga više nema.

Zajedno su bili u braku 33 godine.

- Ja sam sa Rajkom provela pola svog života. 33 godine smo bili zajedno. U dobru i u zlu, kako se kaže. U njegovim i usponima i padovima. U njegovim dobrim i lošim danima. I obratno! Mi smo bili zaista jedna neobična simbioza, drugim ljudima možda nerazumna, neobjašnjiva. 'Zašto ja tako, zašto on ovako, zašto to uopće je tako...' Što je to uopće važno ako je nama bilo tako kako nam je bilo. Tako da jednostavno fali mi, jako mi fali, jako mi fali. Ne znam živjeti bez Rajka, ali ja moram živjeti bez Rajka - rekla je Snježana za IN Magazin.

Pixsell | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

Kasnije je dodala:

- Tri i pol godine je prošlo od kad Rajka nema. Dani imaju up and down. Imala sam jedno pola godine jako strašnu krizu ovo ljeto, od proljeća pa čak do jeseni. Baš sam imala tešku krizu. Jednostavno sam se raspala, baš sam se raspala.

Nedavno je otkrila da je u pripremi album njegovih neobjavljenih pjesama, koje će na albumu pjevati Indira Levak, Nina Badrić, Klapa Intrade, Novi fosili i Jasna Zlokić.

Prošle su dvije godine od smrti glazbenog genija Rajka Dujmi?a | Foto: Zarko Basic/PIXSELL