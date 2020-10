Snježana o Rajkovom muralu: Lijepa gesta. Ljudi šeću i gledaju

<p>Fotografiju izrade murala posvećenog <strong>Rajku Dujmiću</strong> objavila je u nedjelju njegova supruga<strong> Snježana</strong>, uz dodatak kako još nije gotov te da se zbog te geste osjeća zahvalno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Spomen na velikoga glazbenika na zagrebačkim Ravnicama, u njegovu haustoru, rade “dečki iz kvarta”.</p><p>- Nije me to iznenadilo jer su me pitali što mislim o toj ideji. Lijepa je to gesta i naravno da sam se složila. Pa kako bi mi takvo nešto zasmetalo? Iako još nije gotov, vidim i da su reakcije ljudi dobre, šeću i gledaju ga, neki fotografiraju. Lijepa uspomena na Rajka, a drago mi je da je sve njihova inicijativa, i to mladih dečki iz kvarta koji su ga poznavali - otkrila nam je Snježana Dujmić.</p><p>Na muralu je Rajko za klavirom, u košulji plavoj, sa svojim karakterističnim osmijehom. Još bi trebali doći stihovi jedne od njegovih pjesama, a sve bi moglo biti gotovo za otprilike tjedan dana.</p><p>- Ima nas desetak, ne želimo se posebno isticati. Rajko je bio legenda, poznavali smo ga, a jedan je od naših najvećih glazbenika i zaslužio je ovaj mural - rekli su nam “dečki iz kvarta”. Lijep potez da se i na ovaj način održi sjećanje i spomen na velikog Rajka. Glazbenik je preminuo 4. kolovoza nakon što je zbog posljedica teške prometne nesreće u blizini Ravne Gore bio u induciranoj komi. Supruga Snježana u dogovoru s Rajkovim sinom Tinom njegove je organe odlučila donirati.</p>