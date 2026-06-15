Obavijesti

Show

Komentari 3
DRAMA

Šok na Baliju: Marija Šerifović usred noći završila na hitnoj

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Šok na Baliju: Marija Šerifović usred noći završila na hitnoj
7
Foto: screenshoot/Youtube

Pjevačica Marija Šerifović uslijed pada je zbog jakih bolova završila na hitnoj, a sada je i sa svojim obožavateljima podijelila kroz što je prošla

Admiral

Srpska pjevačica Marija Šerifović doživjela je pravu dramu na odmoru na Baliju kada je usred noći pala te ozlijedila nogu. Odmah je otišla u bolnicu kako bi dobila hitnu medicinsku pomoć. Priznala je kako trpi nepodnošljivo jake bolove, a sve je detaljno opisala i snimila za svoj YouTube vlog.

Foto: screenshoot/Youtube

- Sada je petak, 23:46. Nalazim se u taksiju na putu prema bolnici. U automobilu sam s osobom koju doslovno poznajem tek 60 minuta. Situacija je sljedeća: legla sam spavati i sve je bilo u redu. Obula sam svoje kroksice kako bih sišla niz stepenice i mami odnijela lijek protiv bolova. Pala sam i sada idem provjeriti hoću li ostatak odmora provesti u miru ili s gipsom, na štakama ili s longetom - rekla je pjevačica dok su ju vozili u invaliskim kolicima na daljnje pretrage.

Dodala je da nikada u životu nije osjetila takvu bol.

- Kosti nisu slomljene, čini se da su mi stradali ligamenti. Nema pomicanja, noga je imobilizirana, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara treba mi pet minuta - rekla je pjevačica koja je nakon povratka s Balija u Beograd usprkos svemu uz pomoć terapija uspjela održati koncert u Sava centru. 

'NA NEODREĐENO' Marija Šerifović želi se odreći velikog izvora zarade? 'Za sada samo razmišljam o tome...'
Marija Šerifović želi se odreći velikog izvora zarade? 'Za sada samo razmišljam o tome...'

Marija Šerifović oduševljena je Balijem, a to dokazuje da sve vrlo često odlazi na tu egzotičnu destinaciju sa svojim sinom i majkom pa su tako i pravoslavni Uskrs proslavili ondje. 

- Sve što lovimo. Sve što mislimo da je važno, danas stane u jedan pogled, jedan zagrljaj. Da su moji dobro. I ništa mi više ne treba - napisala je pjevačica ispod videa njene majke i sina na plaži na Baliju.

Podsjetimo, Marija Šerifović 2007. pobijedila je na Euroviziji s pjesmom Molitva, a 2023. doznalo se da je postala majka sinčića Maria uz pomoć surogat majke. Od tada vrlo često naglašava kako ju je majčinstvo promijenilo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Lille i Gospodin Savršeni skupa u spotu: 'Trebao mi je zgodan muškarac, top smo kombinacija'
SPOT ZA 'HALJINU'

Lille i Gospodin Savršeni skupa u spotu: 'Trebao mi je zgodan muškarac, top smo kombinacija'

Miloš Mićović bio je u četvrtoj sezoni showa ‘Gospodin Savršeni’, a sad s Lille glumi u spotu. Trebao joj je netko ‘visok i zgodan’. Otkriva nam da je to ‘top kombinacija’
Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić
SVE JE SPASIO

Muke po oblačenju! Maja Šuput jedva se uvukla u uske hlače i top, ali uskočio joj je Grubnić

Modni stilist pomogao je Maji Šuput s outfitom koji je bio problematičan, osobito za ljetne mjesece. No Grubniću to nije predstavilo problem i uspješno je Maju uvukao u hlače-čizme, iako je i njemu 'trebalo vremena'
Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem
ZABAVNI KOMENTARI

Pljušte reakcije na spot HTZ-a, Popović Volarić otkrio kako je bilo snimati s Malkovichem

Janko Popović Volarić osvrnuo se na snimanje promotivnog spota s legendarnim holivudskim glumcem. Komentari na spot su pozitivni, a izdvojili smo najzanimljivije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026