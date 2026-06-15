Šok na Baliju: Marija Šerifović usred noći završila na hitnoj

Srpska pjevačica Marija Šerifović doživjela je pravu dramu na odmoru na Baliju kada je usred noći pala te ozlijedila nogu. Odmah je otišla u bolnicu kako bi dobila hitnu medicinsku pomoć. Priznala je kako trpi nepodnošljivo jake bolove, a sve je detaljno opisala i snimila za svoj YouTube vlog.

Foto: screenshoot/Youtube

- Sada je petak, 23:46. Nalazim se u taksiju na putu prema bolnici. U automobilu sam s osobom koju doslovno poznajem tek 60 minuta. Situacija je sljedeća: legla sam spavati i sve je bilo u redu. Obula sam svoje kroksice kako bih sišla niz stepenice i mami odnijela lijek protiv bolova. Pala sam i sada idem provjeriti hoću li ostatak odmora provesti u miru ili s gipsom, na štakama ili s longetom - rekla je pjevačica dok su ju vozili u invaliskim kolicima na daljnje pretrage.

Dodala je da nikada u životu nije osjetila takvu bol.

- Kosti nisu slomljene, čini se da su mi stradali ligamenti. Nema pomicanja, noga je imobilizirana, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara treba mi pet minuta - rekla je pjevačica koja je nakon povratka s Balija u Beograd usprkos svemu uz pomoć terapija uspjela održati koncert u Sava centru.

Marija Šerifović oduševljena je Balijem, a to dokazuje da sve vrlo često odlazi na tu egzotičnu destinaciju sa svojim sinom i majkom pa su tako i pravoslavni Uskrs proslavili ondje.

- Sve što lovimo. Sve što mislimo da je važno, danas stane u jedan pogled, jedan zagrljaj. Da su moji dobro. I ništa mi više ne treba - napisala je pjevačica ispod videa njene majke i sina na plaži na Baliju.

Podsjetimo, Marija Šerifović 2007. pobijedila je na Euroviziji s pjesmom Molitva, a 2023. doznalo se da je postala majka sinčića Maria uz pomoć surogat majke. Od tada vrlo često naglašava kako ju je majčinstvo promijenilo.