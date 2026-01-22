Marija Šerifović želi se odreći velikog izvora zarade? 'Za sada samo razmišljam o tome...'

Poznata srpska pjevačica Marija Šerifović (41) vrlo je aktivna na društvenim mrežama, no nedavno je izjavila kako razmišlja o tome da se sa svih platformi povuče. Šerifović na Instagramu prati milijun ljudi, a Kurir navodi kako je posebno zapažena na YouTubeu, gdje njezini videi imali veliku gledanost i donose joj značajnu zaradu.

- Intenzivno razmišljam o tome da ugasim sve društvene mreže. YouTube, vlogove, Instagram, Twitter, sve, na neodređeno. Za sada samo razmišljam - rekla je, navodi Kurir.

Šerifović često na društvenim mrežama objavljuje i detalje iz svog privatnog života, voli podijeliti s pratiteljima koliko uživa sa svojim sinom. Nedavno se dotaknula i teme odgoja te samohranih majki.

- Svakoj samohranoj majci treba se dodijeliti pehar, diploma, plaća od 5000 eura - rekla je te dodala kako ne bi voljela da se njezin sin bavi pjevanjem, ali bi voljela da zna nešto o glazbi.

- Kako je on sve veći, tako se ta ljubav množi. Tek onda shvatimo koliko je to najvažnija uloga u našem životu i nešto bez čega više ne možete - poručila je.