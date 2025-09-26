Obavijesti

Show

Komentari 0
PRVI PUT OVE SEZONE

Šok na vaganju! Dva kandidata odlaze iz 'Života na vagi', Mirna je razočarana: 'Stvarno nije fer'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Šok na vaganju! Dva kandidata odlaze iz 'Života na vagi', Mirna je razočarana: 'Stvarno nije fer'
4
Foto: rtl

Valjda nikome nije padalo na pamet da se uopće može dogoditi ova situacija, iznenađeno je rekla Antonija na vaganju...

Večerašnje vaganje u 'Život na vagi' donosi napetost kakva se još nije vidjela ove sezone - dvoje kandidata napustit će show i svoj put nastaviti kod kuće! Svaki tim ima svoju crvenu liniju, što znači da se nitko ne može sakriti iza dobrog timskog rezultata i da kilogrami svakog pojedinca odlučuju njegovu sudbinu.

- Svi su se više-manje požalili da je ovaj šesti tjedan nekako kritičan - bilo fizički, psihički, a tu je i nostalgija za domom - smatra voditeljica Antonija. I dok neki pokušavaju ostati pribrani, emocije su pred vagu uzavrele.

Foto: rtl

- Sanjao sam da idem kući… - otkriva Dominik dok Mare rezignirano poručuje: "Što bude bit će, ne sekiram se."

Plavi tim, iako bez imuniteta, pokazao je koliko jako želi ostati u showu.

Janjetina miriše, vaga čeka Svi navalili u 'Životu na vagi', a Marija se bori s ljubavlju prema janjetini: 'Mare, čega hoćeš?'
Svi navalili u 'Životu na vagi', a Marija se bori s ljubavlju prema janjetini: 'Mare, čega hoćeš?'

- Dokazali su da nitko ne želi izaći iako će se to, nažalost, danas dogoditi. Izolacija je već dosta duga, svima fali obitelj, ali na posljednjem treningu pokazali su koliko mogu i koliko žele ostati ovdje - kaže trenerica Mirna.

No nije sve bilo samo u kilogramima - natjecateljski duh i borba za nagradu dodatno su zagrijali atmosferu.

Foto: rtl

- Kompetitivni su strašno i svatko je htio omastiti brk na tom janjetu… Oni su više gledali kako se okoristiti u toj situaciji, što mi je potpuno razumljivo - željni su dokazivanja, vole se nadmetati - komentira Edo svoj tim.

A kad se kandidati izvažu, uslijedit će šok.

'HOĆEMO LI JESTI?' Kakvo iskušenje čeka kandidate u Životu na vagi! Janjetina na stolu, ali vaganje je sve bliže...
Kakvo iskušenje čeka kandidate u Životu na vagi! Janjetina na stolu, ali vaganje je sve bliže...

- Valjda nikome nije padalo na pamet da se uopće može dogoditi ova situacija - iznenađena je Antonija, a Mirna razočarano zaključuje: "Stvarno nije fer."

Foto: rtl

Tko će napustiti 'Život na vagi', a tko nastaviti svoju borbu u showu - doznajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!
NOVI PROBLEMI

Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!

Na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura. Charles Pierce od kojeg se razvodi Ella Dvornik, presudom je dobio i pola kredita za otplaćivanje, baš kao i Ella...
FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'
Izet bi rekao: 'Šefika, bona, nisam te prepozno!'

FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'

Serija 'Lud, zbunjen, normalan', u kojoj su se pratile zgode i nezgode tri generacije obitelji Fazlinović, bila je jedna od najpopularnijih u regiji. U njoj su igrali glumci iz svih dijelova bivše Jugoslavije, a među njima i bosanskohercegovačka glumica Jasna Žalica
FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'
OD ZAGREBA DO ČAVOGLAVA

FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'

Pjevač Marko Perković Thompson kupio je novi stan u zagrebačkom Maksimiru. Zgrada se nalazi na mjestu gdje je 2016. bio planiran hotel, a ondje je lani, neposredno prije povratničkih koncerata, postao vlasnik stana od gotovo 89 kvadrata. No Maksimir nije jedina adresa na kojoj Thompson ima nekretninu. Godinama ulaže u stanove, poslovne prostore i zemljišta, a neke je tijekom godina i prodao. Donosimo pregled što se danas nalazi u njegovu vlasništvu, a čega se u međuvremenu 'riješio'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025