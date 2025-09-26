Valjda nikome nije padalo na pamet da se uopće može dogoditi ova situacija, iznenađeno je rekla Antonija na vaganju...
Šok na vaganju! Dva kandidata odlaze iz 'Života na vagi', Mirna je razočarana: 'Stvarno nije fer'
Večerašnje vaganje u 'Život na vagi' donosi napetost kakva se još nije vidjela ove sezone - dvoje kandidata napustit će show i svoj put nastaviti kod kuće! Svaki tim ima svoju crvenu liniju, što znači da se nitko ne može sakriti iza dobrog timskog rezultata i da kilogrami svakog pojedinca odlučuju njegovu sudbinu.
- Svi su se više-manje požalili da je ovaj šesti tjedan nekako kritičan - bilo fizički, psihički, a tu je i nostalgija za domom - smatra voditeljica Antonija. I dok neki pokušavaju ostati pribrani, emocije su pred vagu uzavrele.
- Sanjao sam da idem kući… - otkriva Dominik dok Mare rezignirano poručuje: "Što bude bit će, ne sekiram se."
Plavi tim, iako bez imuniteta, pokazao je koliko jako želi ostati u showu.
- Dokazali su da nitko ne želi izaći iako će se to, nažalost, danas dogoditi. Izolacija je već dosta duga, svima fali obitelj, ali na posljednjem treningu pokazali su koliko mogu i koliko žele ostati ovdje - kaže trenerica Mirna.
No nije sve bilo samo u kilogramima - natjecateljski duh i borba za nagradu dodatno su zagrijali atmosferu.
- Kompetitivni su strašno i svatko je htio omastiti brk na tom janjetu… Oni su više gledali kako se okoristiti u toj situaciji, što mi je potpuno razumljivo - željni su dokazivanja, vole se nadmetati - komentira Edo svoj tim.
A kad se kandidati izvažu, uslijedit će šok.
- Valjda nikome nije padalo na pamet da se uopće može dogoditi ova situacija - iznenađena je Antonija, a Mirna razočarano zaključuje: "Stvarno nije fer."
Tko će napustiti 'Život na vagi', a tko nastaviti svoju borbu u showu - doznajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!
